Manelyk ¿se acostó con alguien para entrar Acapulco Shore?; esto respondió

En entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, Manelyk González confesó que a la edad de 22 años llegó a la audición de Acapulco Shore y aunque en un principio no sabía muy bien de que se trataría el programa, una vez que le explicaron que podría enfiestar a diario, no dudo ni un segundo en aceptar.

Y ya que muchos productores son famosos por pedir favores sexuales a cambio de papeles importantes, Gustavo Adolfo Infante no dudó en preguntar si es que ella tuvo que acostarse con alguien para integrarse al really, ante lo cual Mane respondió con un tajante 'no', aunque confesó que si se lo hubieran pedido, no habría titubeado en hacerlo, si hubiera vislumbrado la magnitud del proyecto.

"¡Obvio!", respondió Mane a la pregunta hipotética de qué hubiera hecho si para integrarse a Acapulco Shore hubiera tenido que acostarse con alguien, aunque reiteró que no hubo necesidad de hacerlo.

En relación a su participación en Acapulco Shore, Manelyk González confesó que era muy difícil el hecho de "enfiestar" a diario, y que llegaba el momento en el que nadie era como cuando entró, justamente derivado de las mal pasadas.

Además agregó que el sueldo era muy bajo si se considera que el programa rompió los niveles de rating de MTV. Así, confesó que en la primera temporada le pagaron 200 mil pesos por rodar la totalidad de los episodios que la componían.

"Y yo con esos 200 mil pesos sentía que era estúpidamente millonaria, o sea, cosa que después dije 'Dios mío, me están explotando'", confesó entre risas para 'El minuto que cambió mi destino'.

