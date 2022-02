"Yo no tenía ni un novio pobre": Manelyk tuvo varios Sugar Daddy antes de Acapulco Shore; así lo confesó

En el programa 'El minuto que cambió mi destino' la exintegrante de Acapulco Shore, Manelyk González reveló que luego de tener su primer trabajo en un restaurante para caballeros, dos años más tarde tuvo su primer Sugar Daddy, aunque afirmó que ese término en aquellos tiempos no existía y ella sólo la veía como "su noviecito" que le daba dinero.

Al ser cuestionada de manera directa sobre si equiparaba el hecho de tener un Sugar Daddy con la prostitución, Mane aseguró que "todo depende del cristal con el que lo veas", ante lo cual, hizo un desglose puntual de las razones que la orillaron a tener un novio de mayor edad que le cumpliera caprichos:

"Si de todas maneras estás con un hombre que te va a poner el cuerno, que te va a tratar mal, que no te va a dar nada y de todas maneras te acuestas con él ¿por qué no estar con una persona que te va a dar absolutamente todo haciendo lo mismo? Yo no le veo absolutamente nada de malo, al final es tu cuerpo y con él puedes hacer lo que tu quieras", confesó Manelyk, quien saltó a la fama a raíz de su participación en Acapulco Shore.