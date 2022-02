Así surgió la enemistad entre Marc Anthony y la India

Marc Anthony y la cantante puertorriqueña, La India, grabaron juntos la canción “Vivir lo nuestro” en el año 1994. El tema resultó todo un éxito y ambos se veían muy conformes con la reacción del público. Sin embargo, la relación entre ellos cambió luego de esta colaboración debido a polémicas declaraciones del salsero.

La puertorriqueña salió a su cruce y tildó de “soberbio” Anthony por lo que la relación acabó antes de lo esperado. No volvieron a hablarse. Aquel tema de salsa que impulsó la carrera de ambos, fue también la bisagra en su amistad.

Qué pasó entre Marc Anthony y La India

Luego de grabar la canción “Vivir Lo Nuestro”, Marc Anthony y La India comenzaron una estrecha amistad que hasta despertó rumores de posible romance. Sin embargo, las cosas fueron muy diferentes.

El desgaste que sufrió la amistad fue menoscabando el vínculo además de las declaraciones cruzadas que luego efectuaron uno sobre el otro. La relación acabó antes de lo esperado dado que la puertorriqueña manifestó que a Anthony se le había subido la fama a la cabeza y que había perdido la humildad.

En 2017, La India declaró: “Es una tristeza que hoy día no pueda hablar con Marc y hacer juntos una nueva canción. Porque ‘Vivir lo nuestro’ fue un tema que pegó muchísimo en el corazón de la gente y, sin embargo, no hay manera de comunicarse con él”.

Marc y La India cantando "Vivir lo nuestro" (Fuente: Youtube)

En aquella entrevista, además, la cantante reveló el motivo por el cual no podía volver a entablar vínculo con Marc. “La fama le ha hecho mucho daño. Cuando llegas a un nivel grande, los que compran tus discos quieren sentirte, la prensa que tanto te apoya quiere entrevistarte, pero él se cree Dios”.

¿Por qué La India sostuvo estas declaraciones? El motivo tendría raíz en la década de los ’90 cuando Marc Anthony le destinó unas polémicas palabras en una entrevista, las cuales habrían generado que ella no quisiera volver a tener contacto con él.

La India (Fuente: Diario Hoy)

“Esta canción la grabé con una tipa rara, que no me cae demasiado bien. La canción es una de mis favoritas, la tipa ya no se…”, esto fue lo que declaró Anthony. De inmediato, La India emitió una rápida respuesta y lo dejó en evidencia. ”Cuando se te bajen los humos y quieras cantarle al pueblo, yo estaré cerca de ese pueblo y te esperaré. Pero me vas a tener que pagar un billetazo grande”.

La relación nunca volvió a ser igual. ¿Conocías esta historia entre Marc Anthony y La India?