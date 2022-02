Danna Paola se hace drástico cambio de cara en 2022, la comparan con Ninel Conde: VIDEO

Danna Paola se ha consolidado desde que era una niña como una de las artistas mexicanas más seguidas en nuestro país y actualmente su fama tiene presencia nivel internacional, esto principalmente por el mundo juvenil, pues tanto hombres como mujeres la adoran debido a su talento como actriz y cantante.

Recordemos que Danna Paola Rivera Munguía, a pesar de su corta edad (26 años), ha forjado una extensa carrera artística, pues inició desde niña en producciones de televisión, tales como “Amy, la niña de la mochila azul”.

La carrera artística de Danna Paola

Los primeros años referentes a su carrera actoral, se dieron entre 1999 y 2003, donde tuvo su primera participación en frente a los reflectores en el programa de televisión infantil “Plaza Sésamo”, y respecto a su primera actuación en televisión fue en la telenovela infantil “Rayito de luz”, donde interpretó a Lupita Lerma, además de que lanzó varios sencillos musicales.

Posteriormente en 2003, tuvo un papel como protagonista en la telenovela infantil “María Belén”, en donde Danna interpretó el personaje homónimo; dicha interpretación la llevó a ganar el premio como Mejor interpretación infantil en los Premios Bravo y a Revelación Infantil del Año en los Premios El Heraldo de México.

En 2004 el personaje de Amy Granados en la serie televisiva “Amy, la niña de la mochila azul” se convirtió en uno de los más emblemáticos dentro de la televisión infantil y con el personaje, también la carrera de Danna Paola se proyectó en las grandes ligas del gremio artístico en México, y a partir de este momento, la trayectoria profesional de la famosa no ha hecho más que crecer en lo que refiere a música y actuación.

Danna Paola aparece con drástico cambio en el rostro

Uno de sus últimos papeles y quizá el de mayor éxito a nivel internacional en el gremio de la actuación es que el tuvo en las primeras tres temporadas de "Élite", en Netflix, en donde se le veía en el personaje de Lucrecia, mejor conocida como "Lu", donde podíamos apreciar a la famosa con un rostro natural y con mejillas prominentes, sin embargo, este 2022 la famosa ha aparecido con un drástico cambio en la cara, pues no tiene grasa en el rostro y se le ve mucho más alargado.

Fue a través de su perfil de Instagram que la cantante y actriz compartió un video el pasado 10 de febrero para hacer publicidad a un teléfono celular; sin embargo, sus seguidores aseguraron que no pusieron atención en la publicidad que Danna Paola hacía, pues no dejaban de ver el drástico cambio en su cara, pues se le ve notoriamente más delgada, además de que se engrosó los labios y aseguran que al hablar el rostro de la mexicana no tiene tanto movimiento por las cirugías que se hizo.

A continuación te mostramos las fotos del radical cambio en el rostro de Danna Paola, además de los comentarios en los que se le compara con Ninel Conde.

