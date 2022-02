San Valentín: 5 looks de Danna Paola para lucir preciosa

¿Aún no tienes idea de qué usar en San Valentín? No te preocupes porque nosotros te traemos los mejores looks de Danna Paola de los que puedes tomar inspiración para lucir fantástica en tu cita, ya sea con amigos o con tu pareja. Así que sigue con todos tus preparativos para el 14 de febrero que tus dudas sobre qué ropa llevar quedará resulta a continuación.

Sin embargo, hay algo que debes de tener en cuenta para determinar si el estilo de la cantante va con el tuyo, pues aunque con todo luce preciosa, tiene una forma de vestir muy característica del street style, aunque no por ello no se pueden crear combinaciones de lo más elegantes si es que tu plan es una cena lujosa.

No por nada Danna Pola es considerada una de las mujeres mejor vestidas a nivel mundial, además se ha convertido en un gran icono de la moda, sobre todo al anunciarse que es la nueva embajadora de Fendi, lo que la convierte en el primer rostro mexicano de la firma.

Es por ello que no hay nadie mejor para tomar inspiración y recrear alguno de sus looks más icónicos y que tanto han maravillado a sus millones de fans y si quieres lucir magnífica para San Valentín consulta sus mejores combinaciones que se pueden crear con los básicos de ropa que seguramente tienes en tu guardarropa.

Vestido rojo y stilettos

La idea más elegante es usar un vestido rojo de manga larga y con un largo por debajo de las rodillas con el que puedas lucir unos stilettos en tono nude, ideales para estilizar las piernas. En cuanto al maquillaje, arriésgate a llevar un labial rojo y un delineado cat eye con el que seguramente robarás varias miradas; mientras que como accesorios, unos aretes dorados y un bolso serán suficientes.

Jeans y bralett

Una de las combinaciones preferidas desde hace más de un año es llevar bralett negro con jeans de tiro alto y corte recto con los que dejes al descubierto tu abdomen.

Esta combinación resulta perfecta para San Valentín por lo sexy que es, además al agregar un blazer oversize del mismo color que el bralett terminará de dar ese toque extra de elegancia; como accesorios puedes apostar por collares, anillos y pulseras de oro o de perlas.

Mientras que para el calzado, unas botas con estoperoles serán perfectas, aunque si no son tu estilo, unas zapatillas negras quedarán magníficas.

Con colores pastel

La tercera opción es combinar unos pantalones blancos, preferentemente acampanados, con una blusa de manga larga y cuello alto que puedas fajar en tus jeans. La idea de este look es jugar con los colores pastel, pues aunque la intérprete de "Mala fama" escogió el azul, puedes jugar con una gran variedad, sobre todo con el Veri Peri, que es el color del año según Pantone.

Finalmente, como accesorios agrega un par de anillos y estarás lista.

Looks casuales con suéteres tejidos

Si eres de looks más causales esta combinación de jeans acampanados es perfecta, pues los puedes combinar con un top y encima un suéter tejido de botones que en los últimos meses se ha convertido en una de las prendas básicas del guardarropa. Mientras que de calzado unas botas chunky blancas se verán perfectas.

Jeans con cadenas

La última idea es perfecta para salir con tu pareja a un plan casual, pues unos jeans negros se convertirán en los protagonistas si agregas cinturones de cadena o de perlas, pues dan una imagen de lujo y elegancia. Para completar el outfit, agrega una camisa de botones y deja al descubierto tu abdomen al hacer un nudo con la parte inferior de la prenda.

Otros accesorios que puedes usar es un collar dorado y unos pendientes con detalles.

