San Valentín: 5 looks de Mía Rubín que puedes usar este 14 de febrero

San Valentín es la fecha del año perfecta para presumir tus mejores looks y disfrutar de un día rodeado de amigos o pareja; sin embargo, nosotros mejor que nadie tenemos en claro que entre tantos preparativos para el 14 de febrero puede resultar imposible encontrar el atuendo perfecto con el cuál deslumbrar a todos.

Es por ello que tomar inspiración de los looks de las famosas es una excelente opción, sobre todo si se trata de los rostros más jóvenes del momento que, además de destacar por cada uno de sus talentos, se han convertido en iconos de la moda y entre ellas destacan Ángela Aguilar y Mía Rubín, quienes siempre llevan las mejores combinaciones.

Y aunque en el caso de la intérprete de "Dime cómo quieres" ya te compartimos sus mejores apuestas de la moda para que tomes inspiración a la hora de armar tu outfit este 14 de febrero, ahora toca el turno a Mía Rubín, quien tiene un estilo de lo más hermoso que va desde un look rockero hasta vestidos de ensueño.

Vestido con corset

La primera idea la tomamos de uno de sus conciertos en los que lució un precioso vestido con corset en color rosa bebé y ajustado en la cintura con una falda de tul y con vuelo y brillos.

Este look es ideal tanto para una cena romántica como para una celebración con amigos, pues mantiene el balance perfecto entre elegancia y sensualidad. Además es súper fácil de combinar, ya que sólo necesitas unas sandalias de tacón con pulsera en el tobillo; mientras que de accesorios basta con agregar un par de anillos y unos aretes largos.

(Foto: @oscarfuentescasanova)

Vestido de satín negro

Otra de las prendas de moda es un vestido de satín que Mía Rubín llevó en color negro y con el que dejó en claro que no hay mejor opción para estilizar la figura. Además, es perfecto para las chaparritas, ya que al ser mini alarga las piernas.

Para conseguir este look debes tener un vestido negro que se ajuste a la perfección a tu silueta y que no tenga un escote tan pronunciado y en su lugar optar por un diseño con tirantes. En cuanto al largo de la prenda, lo mejor es llevarlo varios centímetros arriba de la rodilla, aunque si no te sientes cómoda, puedes buscar la altura perfecta con la que no sientas ninguna inseguridad.

Finalmente, agrega unas zapatillas con pulsera y si son de tacón resultarán la mejor opción para estilizar las piernas.

(Foto: @miarubinlega)

Mía Rubín la rompe en Instagram con coqueto vestido rojo: FOTO

Looks con bralettes

El tercer look es ideal para aquellas mujeres que aman dejar al descubierto encajes preciosos de bralettes que en este día de San Valentín puede resultar muy sensual y Mía Rubín tiene la mejor forma de combinarlos en un look de los más casual, aunque los accesorios dorados le dan el toque final lleno de elegancia.

Pera ello escoge tu color favorito, como bien puede ser el negro, tanto para tu bralett como para el suéter que llevarás por encima. En el caso de esta última prenda es importante que busques un diseño oversize que puedas ajustar a la altura de tus hombros para así dejar al descubierto el encaje.

Y si lo que buscas es un look monocromático, unos skinny jeans negros son la mejor opción, de lo contrario, un pantalón blanco creará el balance perfecto. Finalmente, como accesorios agrega un par de collares tipo cadena y un par de anillos; no olvides que cada una de las piezas debe ser dorada.

(Foto: @miarubinlega)

El cuero está en tendencia y Mía Rubín lo sabe

La cuarta idea es perfecta para quienes buscan una imagen más casual o del street style y para ello no hay mejor opción que una chamarra de cuero, pues este material es el favorito de 2022 y la hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta lo tiene más claro que nadie.

Si quieres lograr este look necesitas unos baggy jeans blancos con detalles en el ruedo, un top, unos botines negros de tacón y un top blanco. Asimismo, los accesorios darán el toque final y en este atuendo unos cuantos anillos de colores y plateados, así como un par de finas cadenas bastarán.

(Foto: @miarubinlega)

Look rockero lleno de estoperoles

La última idea de la que puedes tomar inspiración si amas a Mía Rubín es un estilo más rockero con el cual puedas imponer moda y sobresalgas entre todos con una apuesta diferente.

Para ello necesitas un bralette o un top de encaje, un short blanco con detalles y una chamarra de cuero repleta de estoperoles. Finalmente, la cantante dejó en claro que para mantener este estilo no siempre es necesario mantener los tenis o botas, pues unas zapatillas nude con estoperoles de picos lucen magníficas.

(Foto: @miarubinlega)

