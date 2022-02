Chapo de Sinaloa hace sonrojar a Mónica Noguera en vivo | VIDEO

La conductora capitalina Mónica Noguera fue sorprendida en plena emisión del programa en el que participa por el famoso cantante de música regional, “El Chapo de Sinaloa”, quien era el entrevistado del día, pero resultó ser el gigolo al poner en aprietos a la popular conductora y modelo mexicana.

Noguera comparte foro con el periodista de espectáculos en el popular programa “De primera mano” junto a Addis Tuñon y Lalo Carrillo, en dicho programa Mónica abrió un espacio para platicar con el popular cantante de música regional, algo a lo que está acostumbrada, pero en esta ocasión al saludarlo y ser correspondida, el cantante la desarmó con palabras de atención hacía ella.

“Chapo querido, no sabes el gusto que me da, aunque sea a la distancia, verte…te amo de toda la vida, somos grandes, grandes amigos y he visto tus logros a través de los años”, dijo la hermosa conductora mexicana, luego de destacar el nuevo sencillo titulado “Loco”, del cantante.

Esa relación de complicidad fue rápidamente captada por el conductor del programa, Gustavo Adolfo Infante, quien le pidió a Mónica que no le diera la vuelta al “Chapo”, ya que a su modo de ver mientras el cantante le ofreció piropos, su compañera solo le hizo saber que eran grandes amigos.

“Qué bonito le hablaste a mi compañera Mónica Noguera, o sea está bien padre eso, pero lo que no me gustó fue la poca reciprocidad de ella, porque dice ‘somos grandes amigos’, no, no, no, o sea te está tirando la onda el Chapo y tú dices que son grandes amigos”, dijo el conductor.