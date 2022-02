Exatlón AllStars I "Me enoja haber perdido con una mujer": tunden a "Pato" Araujo por machista

Patricio Araujo ha generado la primer gran polémica al interior del reality "Exatlón AllStars", luego de asegurar que le había generado mucha molestia haber perdido contra una mujer, comentarios que trascendieron más allá de las playas del programa, justo el día de su estreno, y por los cuales fue criticado con dureza en redes sociales, ya que además se le acusó de machista.

"Me enoja haber perdido con una mujer" fue la frase con la que Pato Araujo reaccionó tras haber perdido contra su compañera Ximena Duggan, motivo por el cual de nuevo el polémico futbolista se vio envuelto en críticas por su comportamiento al interior del reality deportivo de TV Azteca.

Si bien esta no es la primera ocasión en que el exjugador de las Chivas del Guadalajara se ve implicado en polémicas debido a sus Razón por la que los espectadores del reality no dudaron en mostrar su total rechazo en redes sociales, en donde fue duramente criticado.

Pato Araujo pide disculpas por sus declaraciones

También es cierto que Pato Araujo ha destacado en diversas temporadas de "Exatlón" gracias a su buen desempeño durante las competencias y al entusiasmo y motivación con la que suele hacer frente a los retos. Aunque ahora, sus recientes declaraciones han puesto en duda su credibilidad como deportista ante su compañera Ximena Duggan, aseguraron algunos internautas.

Durante una transmisión en vivo en "Venga la Alegría", este martes Patricio Araujo pidió disculpas por sus comentarios y aseguró que en ningún momento pretendía fueran malinterpretados y se refirió a Duggan como una gran competidora llena de coraje:

"Yo creo que la vi competir en la quinta temporada y ahora la veo como una mujer llena de coraje, una mujer que no se deja, la he visto correr muy bien, hay que tener cuidado con ella, hay que estar bien concentrados, tenemos nosotros los hombres que cuidar cada detalle de la carrera para llegar a tiempo a competir", declaró el exfutbolista.

"Ella ha demostrado ser una gran atleta," refirió Pato Araujo, al tiempo que aseguró que no subestima en absoluto a las mujeres de la competencia. "El ego es peor enemigo de cada integrante del equipo, yo creo que el equipo rojo está consciente que sí hemos hecho bien las cosas en otras temporadas, pero esta temporada es diferente", refirió.

Además aseguró que en estos momentos el equipo rojo no se puede confiar: "No podemos relajarnos, no somos los mejores ni tampoco los peores en este momento. Somos obreros que tenemos que trabajar día a día para dar los mejores resultados (...) No podemos confiarnos ni tener los egos más altos porque aquí todos somos iguales", concluyó.

