Exatlón México All Star: Ella es la atleta que ocuparía el lugar de Macky González en nueva temporada

El pasado lunes 30 de enero, los seguidores de TV Azteca fueron testigos del impactante estreno de la temporada 2022 del reality show Exatlón México, la cual será protagonizada por campeones y finalistas de las ediciones pasadas.

En una transmisión histórica, los televidentes observaron a los mejores atletas de Exatlón México protagonizar competencias que jamás se imaginaron ya que se enfrentan los mejores de los equipos rojo y azul.

Desafortunadamente no todas fueron noticias entre los fans pues la reconocida atleta, Macky González pidió la palabra para expresar que no se encuentra bien de salud y no podía continuar dentro de Exatlón México: All Stars.

Severamente triste y al borde de las lágrimas, la ganadora de la primera temporada contó que su salud le impide mantenerse en competencia, por lo que tomó la valiente decisión de poner fin a su aventura.

Después de informar la lamentable noticia, Antonio Rosique le agradeció su honestidad y aplaudió su decisión. Los demás compañeros la despidieron entre aplausos y reconocieron su valentía.

¿Quién ocupará el lugar de Macky González en Exatlón México?

Ante la salida de Macky González, los seguidores de Exatlón México All Stars se preguntaron si el equipo azul se quedará en desventaja o la producción llamará a otra atleta para que la competencia sea justa.

De acuerdo con la experta en temas de la farándula La Comadrita, TV Azteca daría una gran sorpresa a los televidentes al anunciar que Doris del Moral se incorporará como nueva competidora a la temporada que enfrenta a los mejores.

Cabe recordar que la patinadora profesional tiene un amplío recorrido por las playas de Exatlón México ya que formó parte de la primera y cuarta temporada. Además, fue invitada como leyenda en la edición pasada.

A pesar del gran desempeño que ha demostrado en las ediciones anteriores, Doris del Moral nunca se ha logrado consagrar como campeona y finalista del reality show, pero siempre se mantiene hasta la recta final de la competencia.

