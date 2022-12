Los Tigres Del Norte desafinan en concierto y la filmación desató el debate

Los Tigres Del Norte, posee más de 54 años de carrera artística y de trabajo animando al público. Por lo que poseen millones de seguidores y fanáticos que apoyan al grupo musical de estilo norteño. Actualmente, cuentan con más de 30 millones de copias vendidas e incluso han logrado ganar importantes premios como Grammy y Grammy Latino.

Los miembros del conocido grupo musical son: Jorge Hernández en el acordeón, Hernán Hernández en el bajo eléctrico y también vocalista, Eduardo Hernández toca el segundo acordeón, bajo sexto, saxofón y voz, Luis Hernández en bajo sexto y voz, y por último, óscar Lara quien toca la batería.

Grupo musical de música ranchera: "Los Tigres Del Norte". Fuente: Instagram lostigresdelnorte

Los Tigres del Norte comenzaron su carrera artística en el año 1968, por lo que poseen un amplio repertorio que incluye más de 80 discos, con 75 canciones, sin dudas poseen una trayectoria muy amplia. Recientemente, realizaron un concierto en vivo y al parecer presentaron algunas dificultades en cuanto a la afinación de sus letras.

Debido a los comentarios y críticas negativas contra el grupo musical de música ranchera, muchos fanáticos salieron a defenderlos y a demostrar su apoyo, actualmente Los Tigres Del Norte cuentan con más de 1.1 millones de seguidores y fanáticos en Instagram, que confirman que “son los jefes de los jefes”.

Concierto en vivo en donde "Los Tigres Del Norte" desafinaron:

“Cuando pasas a nivel leyenda, no importa lo q hagan en el escenario sino las décadas de éxitos sembrados en el pasado”, “Es ir a ver a LOS TIGRES DEL NORTE. Canten como canten!!!!”, “Ya no los acompaña la voz pero siguen siendo grandes”, “Ya están pidiendo retiro desde hace rato”, “Entiendan que ya está mayor de edad sus cuerdas vocales ya no están como antes”, comentaron sus fans.

