La cruel acción de Shakira a la mamá de Piqué que fracturó su matrimonio

Luego de que hace alunas semanas, Montserrat Bernabéu, mamá de Gerard Piqué, habría defendido a Clara Chía Martí ante Shakira, la colombiana habría demostrado que ya no le dirige la palabra a su exsuegra.

Nuevamente, la barranquillera está en el ojo del huracán luego de haberle hecho el "fuchi" a la abuela de Sasha y Milán, esto durante un festival navideño que se realizó el pasado 1º de diciembre en la escuela a la que aún asisten los hijos de Piqué y Shakira en Barcelona, España.

Ambas asisitían a los partidos de Piqué Foto: Twitter @showsuperradio

Cabe destacar que la intérprete de "Ojos así" y el exdefensa del Barcelona llegaron por separado al colegio de sus hijos; ella acompañada de su hermano Tonino, y el catalán acompañado de su mamá, esto de acuerdo con Europa Press. Además, personas cercanas a los famosos, señalaron que la expareja ni siquiera se dirigió la palabra durante el evento que se llevaba a cabo.

Este fue el "fuchi" que le hizo a la mamá de piqué

De acuerdo con el diario español "El Nacional de Catalunya", ambos se sentaron en asientos completamente opuestos dentro del espacio para no verse las caras. Clarasó, autor del reporte indicó que Shakira presuntamente no saludó a su exsuegra al verla y comentó; "Puede haber pasado lo que sea entre ellos, pero no es necesario menospreciar un saludo a la familia del otro. La barranquillera no saludó tampoco a la madre de Piqué, quien hasta hace un año era su suegra", escribió.

Ambas pasaban mucho tiempo juntas @ShakiraRecord

Ante esto, el periodista denominó como una "fea" acción de la colombiana con los rumores de que no tenía una buena relación con la familia del también seleccionado de España.

¿Shakira era mala con sus exsuegros?

De acuerdo con Clarasó quien citó a varias fuentes nacionales e internacionales, señaló que los padres de Piqué no les gustaba la actitud "altiva" de la cantautora originaria de Colombia.

SIGUE LEYENDO

Gerard Piqué le habría sido infiel a Shakira con al menos 50 mujeres, estos son los detalles

El polémico mensaje de Gerard Piqué tras separación de Shakira y su retiro del futbol

¿Shakira ataca a Piqué? Captan a la cantante haciendo esta seña obscena frente al futbolista