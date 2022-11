El polémico mensaje de Gerard Piqué tras separación de Shakira y su retiro del futbol

Luego de que el defensa del Barcelona, Gerard Piqué, anunciara su retiro del futbol comentó lo que le gustaría hacer con su vida y de algunos de sus proyectos.

"Ahora mismo tengo ganas de hacer muchísimas otras cosas, piensa que he disfrutado muchísimo mi carrera como futbolista durante muchos años, pero ahora tener la libertad no estar cada día entrenando, ni los fines de semana ocupados, compartidos, pues me va a dar la oportunidad de centrarme en muchas otras cosas que quiero hacer", dijo en entrevista con el youtuber Ibai Llano.

Piqué agregó que en un futuro cercano o lejano, le gustaría ayudar al club de su vida a explotar todo el potencial que tiene. Detalló que su decisión de separarse del Barcelona en noviembre fue porque en una reunión el "míster me transmitió que este año lo iba a tener difícil", y además él tenía claro que cuando no se sintiera importante lo dejaría; sin embargo, el que haya habido lesiones en su posición hizo que retrasara su decisión de retirarse.

El exjugador del Barça dejó ver que ahora tendrá la libertad para hacer lo que siempre le han criticado y que incluso le causó conflictos con Shakira.

“Todos necesitamos ir a comer y cenar fiera, a tener vida social, salir de fiesta. Todo tiene un balance en la vida”, manifestó.

Finalmente, Gerard Piqué dijo que continuará siendo como hasta ahora pese a los señalamientos.

