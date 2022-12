Ella es la única mujer que rechazó William Levy, lo hizo de esta manera | FOTOS

William Levy es uno de los actores más cotizados en la televisión. En México se convirtió en uno de los más famosos, gracias a su participación en telenovelas como "Triunfo del amor", "Sortilegio", "Cuidado con el ángel", "Acorralada" o "Mi vida eres tú". Y aunque el actor cubano era uno de los galanes más buscados, su relación con Elizabeth Gutiérrez lo mantenía alejado de cualquier posibilidad de salir con alguien más.

Pero este año se terminó la relación que tenía con la actriz californiana y sus seguidoras volvieron a especular sobre las nuevas conquistas de William Levy. Por ahora, el artista caribeño participa en la novela "Café con aroma de mujer", un remake que se transmite en Netflix y que se ha convertido en un verdadero éxito que coprotagoniza con Carmen Villalobos.

Esa serie nos ha entregado candentes escenas entre ambos, en las que se puede ver que tienen una maravillosa química y que podrían hacer una gran pareja. Por esa razón, los seguidores de la novela y de los actores se preguntan porqué no ha surgido algo entre ellos. Fue justamente la actriz colombiana la que explicó la razón.

Carmen Villalobos y William Levy hacen una gran carrera en Café con Aroma de Mujer

Durante todas su carrera artística William Levy ha sido muy discreto con los temas relacionados con su vida privada, especialmente en lo que se refiere al amor. Pero ahora que terminó su relación con Elizabeth Gutiérrez, volvieron a salir rumores y preguntas por la vida privada del cubano.

Fue justamente Carmen Villalobos, una de las mujeres a las que ponían como candidata, la que explicó la razón por la que no hay romance entre ellos. “A William lo adoro, él tiene una energía muy chévere, es pura sabrosura. Tiene eso que tenemos los costeños y siempre me dicen: Quédate con William”. Pero también dijo que el hecho de que ambos tuvieran un compromiso cuando se conocieron, permitió que se hicieran grandes amigos y no surgiera un interés romántico.

Por eso, aunque ahora los dos están solteros, parece que mantendrán una relación de amistad, misma que parece ser muy sólida.

Carmen Villalobos se divorció este año

