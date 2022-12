Ninel Conde paraliza la red con arriesgado escote que no deja nada a la imaginación

Ninel Conde se convirtió en tema de conversación en redes sociales durante las últimas horas debido a que publicó una fotografía en su perfil de Instagram con la que dejó sin aliento a sus seguidores pues resulta que la actriz, cantante y estrella de OnlyFans presumió sus encantos con un escotado vestido que no dejó mucho a la imaginación por lo que “El Bombón Asesino" se llevó cientos de halagos con los que pudo reafirmarse como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

Como se mencionó antes fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Ninel Conde difundió la fotografía en cuestión, la cual, únicamente tuvo la intención de deleitar la pupila de los más de 5.4 millones de seguidores que ostenta en dicha aplicación, donde es todo considerada como todo un sex symbol debido al candente contenido que publica de manera recurrente.

Para esta fotografía, Ninel Conde únicamente fue captada de medio torso hacía arriba, sin embargo, con eso fue suficiente para subir la temperatura en Instagram pues la entrañable “Alma Rey” de “Rebelde” apareció utilizando un elegante vestido al estilo de oro rosado y dicha prenda tenía un escote más que pronunciado, por lo que pudo presumir sus encantos en todo su esplendor.

Ninel Conde provocó más de un suspirto con esta atrevida postal. Foto: IG: ninelconde

Cabe mencionar que el rostro de la también empresaria fue otro de los elementos que más lució, por lo que quedó más que demostrado por qué es considerada como una de las mujeres más bellas de toda la farándula.

Es importante señalar que esta fotografía de Ninel Conde fue tomada el pasado mes de septiembre durante la celebración de su cumpleaños número 46, pues fue en esa ocasión cuando derrochó belleza, elegancia y sensualidad con el vestido antes mencionado, no obstante, la fotografía con la que causó revuelo en redes sociales no la había publicado antes.

Este es el vestido con el que "El Bombón Asesino" derrochó belleza. Foto: IG: ninelconde

La postal de Ninel Conde no pasó desapercibida para los miles de fans que ostenta en dicha red social y además de miles de likes, también recibió cientos de halagos de sus admiradores y hasta de otras figuras de la farándula: “Todo un bombón”, “Eres una reina”, “Como los buenos vinos…”, “La más guapa de todos” y “Simplemente divina” fueron algunos de los cumplidos que recibió “El Bombón Asesino”.

Ninel Conde recupera relación con su hijo

Hasta hace un par de semanas atrás, Ninel Conde manifestó no sentirse plena debido a que pese al éxito profesional por el que está atravesando en el plano personal la estaba pasando muy mal debido a que no podía ver a su hijo Emmanuel pues su expareja, Giovanni Medina, no se lo permitía, sin embargo, hace un par de días, ambos emitieron un comunicado en el que informaron que llegaron a un acuerdo por el bienestar del menor, quien ya tiene ocho años de edad, por lo que la estrella de OnlyFans ya podrá retomar su relación con su heredero.

Ninel Conde finalmente podrá alcanzar la plenitud en todas las facetas de su vida. Foto: IG: ninelconde

Cabe mencionar, que la expareja no quiso entrar en detalles sobre el acuerdo al que llegaron, sin embargo, Ninel Conde se mostró más que satisfecha pues de esta manera, podrá volver a fortalecer el vínculo madre e hijo con su heredero pues hace un par de semanas reconoció que la relación con el menor se había visto severamente afectada por la falta de convivencia.

