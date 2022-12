Triunfaron juntos como protagonistas, pero ¿su romance fue real?

Hay muchos rumores acerca de que un posible noviazgo entre Anahí y Poncho Herrera haya trascendió las locaciones de grabación de la telenovela Rebelde, aunque ambos actores lo negaran en diversas ocasiones, tal como ocurrió en su asistencia al programa de Don Francisco en 2006, en el que el público hizo una "pregunta caliente": ¿Anahí es cierto que ahora eres novia de Alfonso?

"Cómo creen, ahí sí, al rato de Christian y al rato voy a arrasar con todos, cómo creen, no, no, no, para nada", aseguró la intérprete de Sálvame.