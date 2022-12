Sofía Vergara impacta con revelador corsé de transparencias

Las transparencias se han convertido en la tendencia preferida de decenas de famosas y aunque la mejor forma de llevarlas, al menos en esta temporada de otoño-invierno habían sido los vestidos más reveladores, ahora Sofía Vergara llegó a demostrar que siempre se pueden lucir de la forma más icónica y elegante con un corsé. Y es que la actriz no sólo es considerada como una de las celebridades más guapas, sino también como una de las que mejor representa el mundo de la moda, en especial para mujeres de más de 50 años que no quieren perder el toque juvenil.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también modelo y conductora de televisión compartió una selfie mirror en la que no sólo su belleza acaparó todas las miradas, pues su look ayudó a demostrar que es toda una fashionista y que siempre sabe cómo lucir perfecta según las apuestas más elegantes, pero sin descuidar las tendencias de cada temporada como este corsé. De esta forma, Sofía Vergara dejó en claro que el negro es el color del invierno y que no sólo se lleva en el estilo gótico al estilo de Merlina Addams, sino que se luce de la forma más glamurosa y femenina.

Sofía Vergara se robó todas las miradas con su último look. (Foto: IG @sofiavergara)

Con escote de corazón y corsé, así se lució la famosa

A diferencia de otras ocasiones, la actriz de "Modern Family" no compartió una descripción en su foto; sin embargo, acompañó la imagen con un par de arbolitos navideños con los que dio por inaugurada la temporada de Navidad, o bien, demostró que un arriesgado outfit como este puede ser perfecto para causar sensación y robarse todas las miradas en las fiestas decembrinas. Y es que a pesar de un escote y transparencias reveladoras, sólo ella sabe cómo convertir el corsé en algo muy elegante.

El diseño destaca por un escote en forma de corazón, por lo que también es muy pronunciado y deja la parte superior del torso al descubierto, incluyendo los brazos; por otro lado, el corsé cuenta con una forma de red en la zona del abdomen, misma en la que se notan las transparencias con una delicada tela negra. Esto último también es perfecto para resaltar la figura al lograr entallarla y marcar una diminuta cinturita que marca todo el estilo.

Durante su cátedra de moda, Sofía Vergara también nos dejó ver que después de los 50 años también se pueden lucir otras tendencias más juveniles como llevar un tiro alto en los pantalones, pero no abrochar ni el cierre ni el botón; en cambio, un truco para lucir icónica y muy glamurosa, hay que doblarlo para un toque más casual y juvenil. El truco para que este detalle conquiste a todos está en lucir jeans, aunque con pantalones de vestir y tipo sastre se consigue una imagen igual de perfecta.

Así arrebató suspiros la actriz. (Foto: IG @sofiavergara)

Algo que también llama la atención, además de levar tendencias como las transparencias, un corsé o los pantalones doblados es que un look monocromático es una de las mejores apuestas de la temporada, en especial si se luce un color tan sobrio como el negro con el cual gritar a los cuatro vientos que se habla de una mujer glamurosa, atrevida y elegante. Por supuesto, para todo lo anterior son necesarios los accesorios y en esta ocasión Sofía Vergara se limitó a usar un lujoso collar plateado en forma de cadena que dio el toque final a su imagen.

"Me encanta el top", "glamurosa", "qué guapa", "reina", "me e encanta el outfit", "siempre hermosa" y "deslumbrante" son algunos de los comentarios que dejaron sus más de 27 millones de seguidores en Instagram, pues a pesar de lo revelador del look, resulta muy sobrio y elegante.

