Desde el mar, la supuesta novia de Luis Miguel voló la red con ajustado traje de baño

Relacionarse con Luis Miguel no es cosa fácil y una vez en su vida, salir del mundillo mediático es un desafío. Esto le ha ocurrido a Mollie Hannah Gould, una de las ex novias que tuvo el cantante y con la que más polémicas existieron debido a que su ruptura se dio por una infidelidad de la joven con un empresario argentino.

La bailarina estadounidense, Mollie Gould habia dejado en el olvido a Luis Miguel pero no puede evitar ser tildada como una de sus ex. Actualmente, es nuevamente relacionada y al parecer, el amor habría renacido entre ella y el Sol de México.

Mollie Hannah Gould posando. Fuente: Instagram.



Mollie Gould de 23 años que sin dudas es una de las mujeres más bellas y más seguidas en las redes sociales donde acumula más de 83 mil seguidores en Instagram. La ex pareja de Luismi, cuenta con fans de todas las latitudes y para ellos comparte sus mejores looks, viajes, y sus largas estadías en la playa. Lo llamativo es que no le hace falta más que posar al natural.

Con un vídeo, Mollie Gould paralizó las redes sociales

Horas atrás, Mollie Gould se mostró en sus historias de Instagram y subió las temperaturas. El film contiene diversas imágenes de la joven posando para diferentes marcas con diversas prendas de ropa interior a modo de balance de lo que ha sido su 2022.

El corto demuestra que Mollie Hannah Gould sigue dando muestras de que es una de las mujeres más bellas del mundo y que si bien ya su nombre pesa en la farándula, de ser real la neva relación con Luis Miguel, no habrá manera de que los flashes no la sigan a dónde sea.

