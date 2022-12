Contén la respiración antes de conocer el mal hábito de Clara Chía Martí que disgusta a Gerard Piqué

La separación entre la cantante colombiana y Gerard Piqué sin dudas ha sido muy difícil para ambos, pero al parecer todo estaría resuelto entre ambos, hasta la tenencia de sus hijos. El futbolista se encuentra muy feliz viviendo su nueva relación amorosa con la joven estudiante Clara Chía Martí.

Gerard Piqué, habría cumplido un año de la feliz relación que mantiene con su nueva novia de 23 años de edad, que aún se encuentran realizando sus estudios universitarios. Ambos, han demostrado que se llevan muy bien y que se encuentran en la mejor etapa del amor y la compañía, aun conociéndose.

Gerard Piqué con su actual novia Clara Chía Martí. Fuente: Instagram clarachiamarypique

Hace poco, se conoció mayor información sobre la vida de personal de Clara Chía Martí principalmente sobre sus padres que son figuras reconocidas en toda España por el rubro al cual se dedican que son el derecho y la administración, por lo que la joven novia de Piqué es bastante conocida en su ciudad.

Como toda relación amorosa hay cuestiones que pueden o no gustar de uno o de otro, ya que no todo es color de rosa cuando se mantiene una pareja formal. Resulta ser que a Gerard Piqué hay un mal hábito que no le gusta para nada de su novia Clara Chía Martí y al futbolista parece incomodarle.

Conoce la extraño costumbre que realiza Clara Chía Martí al momento de comer:

Este es el mal hábito de Clara Chía Martí. Fuente: Instagram clarachiamarypique

Ese hábito que posee la joven española es que suele tomar mal los cubiertos estando en la mesa y además, coloca los codos encima. Esta mala costumbre ha molestado a Gerard, pero no es nada que Clara Chía Martí no pueda modificar y realizarlo de la forma correcta.

