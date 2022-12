"Los jóvenes me mandan fotos sin ropa", asegura la polémica conductora Leticia Sabater, de 56 años

Leticia Sabater, de 56 años, es una presentadora española que ha dado mucho de qué hablar en los últimos años por sus operaciones y controversias, como en esta ocasión, que se volvió tendencia por asegurar que mucha gente no le cree que tenga su edad e incluso hombres mucho más jóvenes le mandan fotos de ellos en poca ropa o sin ella para tratar de seducirla.

Es muy criticada en la actualidad. Foto: Instagram.

La también cantante ha reconocido que sí se ha sometido a varias cirugías estéticas, "como muchas otras famosas", con lo cual ha logrado su apariencia. En una entrevista para el diario El País, sostuvo que "muchos chicos me mandan fotos de sus genitales en las redes… Ni se imaginan la edad que tengo".

Genera mucha polémica

En redes sociales es un tema recurrente, constantemente hace “villancicos” muy polémicos, tanto por cómo sale vestida como por la forma en la que canta y la letra. Suele aprovechar la navidad para lanzarlos.

Leticia saltó a la fama en la década de los años 90, cuando participaba en programas infantiles como “Desayuna con alegría” (1991-1993), “Vivan los compis” (1992) y “A mediodía alegría” (1992-1993), sin embargo, en 2002 quiso dar un giro dramático a su carrera con “Mentiras peligrosas”, que era una producción para adultos.

Así lucía de joven. Foto: Especial.

Posteriormente no pudo entrar en proyectos serios y saltó entre reality shows polémicos para después comenzar su también criticada carrera como cantante, la cual incluso ha llegado a ser comparada con la “Tigresa del oriente”.

No comulga con el feminismo

“Es que yo, si tengo que decirle un piropo a un tío, se lo digo, y me gusta que me los digan… Soy una chica que vive en el mundo real. Y me encantan los piropos", aseguró en la tan difundida entrevista, cuando se tocó el tema del feminismo. Además, sostuvo que ella aseguro que “no soy ni machista ni feminista".

Muchos la recuerdan por sus primeros trabajos. Foto: Especial.

