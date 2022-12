¿Te acuerdas de Chavita? Así luce actualmente el niño actor que brilló con “Cantinflas”

“El Bolero de Raquel” fue una de las películas más famosas de Mario Moreno “Cantinflas” y una de las claves del éxito de dicha cinta fue la participación de Paquito Fernández, quien fue el encargado de darle vida al personaje de “Chavita”, de quien precisamente hablaremos en esta ocasión pues recordaremos cómo fue el paso de esta estrella infantil por la pantalla grande, además, te mostraremos una fotografía en la que se puede apreciar cómo es que luce actualmente.

El lugar y la fecha de nacimiento de Francisco Fernández no están muy claras, ni tampoco se sabe quiénes fueron sus padres y cómo es que logró iniciar su carrera artística, sin embargo, de lo que sí se tiene certeza es que fue en el año de 1955 cuando debutó en el cine con una pequeña intervención en la película llamada “La Mujer X”, la cual estuvo interpretada por Libertad Lamarque y debido a su talento natural, en ese mismo año fue considerado para participar en “La vida no vale nada”.

Paquito Fernández debutó en el cine cuando tenía menos de cinco años. Foto: Especial

Luego de sus primeras experiencias en el cine, en el año de 1956, la carrera de Paquito Fernández se internacionalizó pues participó en la película española llamada “Veleta Curra” donde dejó buenas sensaciones y en su regreso a México fue considerado para protagonizar “El Bolero de Raquel”, donde compartió créditos junto a Mario Moreno “Cantinflas”, quien ya estaba más que consolidado como una de las máximas figuras cómicas de la Época de Oro del Cine en México.

Se calcula que en “El Bolero de Raquel”, Paquito Fernández tendría alrededor de siete años y en dicha cinta interpretó el papel de “Chavita”, quien en la película era el hijo de Flor Silvestre y el ahijado de Mario Moreno “Cantinflas”, con quien vive todo tipo de aventuras. Cabe mencionar que su actuación le valió ser nominado al Premio Ariel en la categoría de Mejor Actor Infantil y aunque no logró quedarse con dicha distinción fue un buen incentivo para continuar con su prominente carrera artística.

Paquito Fernández se inmortalizó en el cine gracias a "El Boleto de Raquel". Foto: Especial

Luego de su exitosa colaboración con “Cantinflas”, Paquito Fernández tuvo una aparición especial en “Pulgarcito”, cinta que estuvo protagonizada por otra estrella infantil del momento, Cesáreo Quezadas y no conforme con ello, también tuvo la oportunidad de aparecer en “El que con niños se acuesta” junto a Germán Valdés “Tin Tan”, otro gran referente cómico del cine nacional.

Paquito Fernández brilló en distintas cintas del cine nacional. Foto: Especial

¿Qué pasó con la carrera de Paquito Fernández?

A principios de la década de 1960, Paquito Fernández participó en un par de películas más, sin embargo, de manera repentina desapareció de la escena artística sin que se supiera de él durante varias décadas, lo cual, ha dado pie a que se originen todo tipo de rumores y especulaciones sobre su persona.

Así luce Paquito Fernández actualmente, Foto: Especial

Hasta hace apenas un par de años, diferentes portales de internet dieron con las redes sociales de la ex estrella infantil, en las cuales, se identificó como el actor que la había dado vida al personaje de “Chavita” en “El Bolero de Raquel”, sin embargo, no ofreció ninguna entrevista para aclarar a qué se dedicó todos estos años, no obstante, solo se ha podido ver que ya es una persona adulta mayor que en teoría debería de tener alrededor de 70 años.

