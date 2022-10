Cine de Oro: La cruel broma que llevó a Tin Tan a odiar a Cantinflas, pues se metió con su esposa

Cantinflas fue uno de los actores más reconocidos del Cine de Oro en el género de la comedia, similar a Tin Tan, el pachuco más famoso de la época. Ambos eran considerados los mejores en su campo, motivo por el que pudieron haber desarrollo una terrible rivalidad entre ellos.

Germán Valdés, más conocido como Tin Tan y Mario Moreno, "Cantinflas", brillaron por su irreverencia, su talento humorístico y sus mejores comedias de la época. Y, a pesar de ser los dos mejores, nunca cruzaron sus caminos como otras figuras del cine para trabajar en una misma película.

Y, aunque sí tuvieron un encuentro personal, nunca se hicieron amigos. En realidad, su rivalidad aumentó y Tin ñTan terminó odiando a Cantinflas debido a una broma pesada que recibió del actor mexicano.

¿Por qué TinTan odiaba a su archi rival Cantinflas?

Ambos actores nunca compartieron créditos en alguna pélicula del Cine de Oro, Tin Tan y Cantinflas también se mantuvieron alejados fuera de la pantalla. Sin embargo, solo coincidieron una vez en su carrera gracias aun evento de beneficiencia en la Plaza de Toros.

Y, aunque ambos entretuvieron al público con su talentoso humor, una broma sería suficiente para empeorar su ya marcada rivalidad. Durante un vuelo, ambos coincidieron en el mismo viaje. Tin Tan iba acompañado de su esposa Rosalía Julián, quien se quedó dormida. Este fue el momento en que Cantinflas aprovechó para tomarse una foto con la joven a modo de broma.

Esto jamás se lo perdonaré

Sin embargo, no fue del agrado de Tin Tan y no dudó en arremeter contra su rival del Cine de Oro. Al parecer, no le causó risa que usará a su esposa para jugarle una broma y menos tomarse una foto cuando ella estaba dormida. Su rivalidad no les permitió brillar juntos en al menos un proyecto. Incluso se dice, que Cantinflas lo atacó en una de sus películas al decir que los pachucos le caían mal.