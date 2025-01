La política migratoria de Donald Trump: contradicciones económicas y retos humanitarios para la región

Donald Trump tomó posesión como el 47º presidente de Estados Unidos en una ceremonia histórica marcada por cambios logísticos debido al clima. La investidura, celebrada en la Rotonda del Capitolio, representa un regreso político sin precedentes tras su derrota en 2020. Trump superó juicios políticos, acusaciones criminales y amenazas para liderar nuevamente, impulsado por el descontento popular con la inflación y la inmigración ilegal.

El republicano planea firmar decretos que priorizan deportaciones, exploración energética y recortes regulatorios. Prometió un "nuevo día de fuerza y prosperidad" para el país, mientras su partido unifica el control en Washington y se prepara para reformar las instituciones.

Al respecto en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, en El Heraldo Radio, que se transmite en la señal de El Heraldo Media Group, Fausto Pretelin, analista internacional, destacó la inquietud que existe ante las decisiones que tomará la administración estadounidense, especialmente relacionadas con el control migratorio y la seguridad en la frontera.

Fausto Pretelin comentó que en el tema migratorio, el cual considera como el principal desafío en este momento, las decisiones que tomaría Donald Trump, especialmente en relación a la designación de los cárteles mexicanos como grupos terroristas, podrían tener consecuencias profundas en las relaciones bilaterales.

La incertidumbre es un enemigo para los planes estratégicos de gobierno”, señaló el analista. Además, alertó sobre la posible reactivación de políticas como el programa "Quédate en México", que podría generar aún más tensiones debido a la falta de condiciones adecuadas en el país para recibir a miles de deportados.

Trump se convierte en el 47º presidente de Estados Unidos y es su segundo mandato Foto: Archivo

Trump es un personaje audaz y persistente, afirma Fausto Pretelin

Respecto a la postura de Trump, Fausto Pretelin expresó que no basta con conocerlo a través de sus escritos. “Trump es un personaje audaz y persistente, y su enfoque sobre temas clave como la migración, la seguridad y las relaciones internacionales será fundamental para entender su próximo mandato”, afirmó.

El analista también mencionó que las promesas de Trump, como la de cambiar el panorama mundial con decisiones radicales, como la de la adquisición de Groenlandia, podrían tener repercusiones inesperadas en Europa y en otras regiones del mundo. Además Fausto Pretelin reconoció que la situación es tensa en materia de deportaciones, con una previsión de que hasta 4.9 millones de mexicanos podrían ser deportados en los próximos años.

Las condiciones en México no están listas para recibir a miles de deportados, y esto podría generar escenas trágicas como las que vimos en su primer mandato”, dijo Pretelin, refiriéndose a las redadas masivas que marcaron su administración.

Trump y el cambio de época: la Migración en la Mira

Por su parte, Tonatiuh Guillén López, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y excomisionado del Instituto Nacional de Migración, hizo hincapié sobre las implicaciones de las políticas propuestas por Donald Trump, las cuales, según él, marcarán un cambio histórico en la relación de Estados Unidos con la migración.

Lo que estamos presenciando es un cambio de época", señaló Fausto Guillén.

Tonatiuh Guillén destacó que el futuro de la migración y el refugio en la región está en riesgo. El cierre físico de la frontera, impulsado por políticas como el retorno al programa "Quédate en México" y la desaparición de procedimientos de asilo, será uno de los pilares de la nueva era migratoria. De acuerdo con el experto, la crisis humanitaria de la década pasada, cuando miles de migrantes fueron detenidos en las ciudades fronterizas mexicanas, podría repetirse si estas medidas se implementan.

Además, Tonatiuh Guillén se refirió a la reactivación del Título 42, una medida que, en su momento, justificó la expulsión de migrantes bajo pretextos de salud pública relacionados con la pandemia de COVID-19. Este tipo de políticas, según el especialista, no solo afectan la vida de miles de personas, sino que también podrían ser un pretexto para nuevas restricciones a la migración, como la declaración de emergencia en la frontera.

Contradicciones rconómicas de la Política Migratoria

A pesar de las agresivas políticas de Trump, Guillén reconoció que existe una contradicción económica importante. El experto destacó que más del 80% del crecimiento de la fuerza laboral en Estados Unidos en los últimos años proviene de la migración. “Si no tuvieran migración, la economía de Estados Unidos no crecería”, señaló. Para Guillén, este dato revela una disonancia entre los intereses económicos del país y las políticas restrictivas impulsadas por el ex presidente.

Tonatiuh Guillén advirtió que estas políticas no evitarán el flujo de personas que huyen de situaciones extremas, como las que se viven en países como Venezuela, Colombia o Nicaragua.

