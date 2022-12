VIDEO | El perturbador comercial que marcó a una actriz del Cine de Oro

Sara García actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano fue tendencia en redes sociales luego de que se compartiera un comercial de los años setenta, en el que aparece ella promocionando el famoso Chocolate Abuelita, del cual se volvió la imagen de la marca.

El video se viralizó en TikTok y para algunos internautas ha resultado “perturbador” ya que la actriz sale con los ojos vendados; sin embargo, logra identificar el asa de las tazas, pero también la que contiene el chocolate abuelita.

Esto generó algunos comentarios: "si no veía como supo dónde estaba la taza exactamente", "Supuestamente no veía nada pero sabía perfectamente donde estaban las asas de las tazas", "la pregunta aquí es como ve el café y no se equivoca?". A otros usuarios de la red, en cambio, el comercial les causó nostalgia y reconocieron el talento de Sara García, quien es conocida como "la mejor abuelita de México".

Su video tiene más de 63 mil "me gusta" en TikTok. Foto: Especial

“A mí nadie me marea, aún con los ojos cerrados yo distingo cuál es el mejor chocolate”, dice la actriz en el comercial.

¿Quién fue Sara García?

Nació en Orizaba, Veracruz, el 8 de septiembre de 1985, y es recordada por grandes éxitos cinematográficos como Los tres García y Vuelven los García (1946) en las que compartió créditos con Pedro Infante, y por telenovelas como Mundo de juguete (1974), en donde interpretó el papel de la nana "Tomasita".

En 1973 se convirtió en la imagen de Chocolate Abuelita no solo por ser una reconocida actriz del cine de oro mexicano, sino porque, como señala la propia marca en su sitio web, representaba a la perfección los atributos de ese chocolate: la calidez, el apapacho y el calor de hogar.

Su última participación en televisión fue en la telenovela Viviana (1978) protagonizada por Lucía Méndez. En esa producción dio vida al personaje de doña Angustias, por el que fue premiada con el teleguía de oro.

Falleció el 21 de noviembre de 1980 a causa de un paro cardiorrespiratorio, neumonía e Insuficiencia respiratoria. Sus restos yacen en el Panteón Español de la Ciudad de México.

Seguir leyendo:

El secreto más grande de Sara García que sólo sus verdaderos amigos sabían

Cine de Oro: Así fue enterrada esta actriz junto a su hija con esta icónica canción de Pedro Infante

Sara García: La hija actriz de la "abuelita de México" que la hizo odiar a Jorge Negrete