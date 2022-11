Cine de Oro: ¿Quién fue el actor del favorito de Sara García?

En la época del Cine de Oro mexicano, Sara García fue una de las mujeres que revolucionó la industria gracias a su pasión y entrega por la actuación. Además, debido al carácter que tenía la actriz, llegó a tener uno que otro roce con sus compañeros Pedro Infante y Jorge Negrete, aunque siempre gozaba de su compañía.

Cabe destacar que ambas estrellas de cine eran un buche de piedritas para la "abuelita de México"; sin embargo, tras muchos enojos y disgustos que le hicieron pasar, solo uno de ellos se convirtió en un amigo entrañable para la actriz.

Sara García fue una gran actriz el cine de oro Foto: Especial

Al principio eran enemigos

Y es que aunque tuvo varios altercados con el Ídolo de México, cuando iniciaron las grabaciones en la cinta "En un burro tres baturros", siendo esta la primera película que hicieron juntos.

Esto debido a que el intérprete de "Cien años" llegaba tarde al set de grabación, ya que tenía mil cosas diferentes en la mente, comparado con Sara quien era la primera en llegar al foro, debido a que tenía que pasar por un largo proceso para ser caracterizada como una señora de la tercera edad a lo que parecía, aunque siempre se supo que la señora era puntual.

Pedro Infante era el último en llegar a las grabaciones Foto: Especial

Incluso, ya cuando estaba lista, Pedro Infante no llegaba al llamado, lo que hacía enfurecer a la actriz, haciéndole pensar que el actor no tomaba en serio su trabajo y lo tomaba con una enorme falta de respeto no solo a ella, sino a los asistentes que sí llegaban.

Por otra parte, fue en el rodaje de Los Tres García que la histriónica mujer no toleró más la impuntualidad del intérprete de "Me cansé de Rogarte", ya que se dio cuenta de que eran vecinos por lo que no era posible que Pedro llegara tan tarde si tenían el mismo tiempo de recorrido a los estudios, pero el actor llegaba tarde en muchas ocasiones o era el último.

Sara explota contra Infante

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue, y ese día llegó para Pedro Infante cuado Sara García explotó contra el actor, quien incluso, la actriz pensó en abandonar la primera película, por la molestia que el cantante mexicano le causaba. Fue así que la abuelita del cine mexicano regaño al "ídolo del pueblo" señalándolo por comportarse como una diva siempre llegando tarde a una grabación.

Tras esta pelea, Pedro Infante se disculpó con la actriz por su impuntualidad y trató remendar su error, ya que todavía no terminaban de grabar la cinta que fue un rotundo éxito.

Sara García explotó contra Pedro Infante Foto: Especial

Se vuelven los mejores amigos

Gracias a este gesto que tuvo Pedro además de su simpatía que lo caracterizaba, con el tiempo ambos se convirtieron en muy buenos amigos que incluso, cada 10 de mayo el originario de Sinaloa le llevaba serenata y un enorme ramo de flores pese a que su hija ya había fallecido.

Jorge Negrete: su nuevo enemigo

Para Jorge Negrete, la historia dio un giro de 360 grados, debido a que el Charro Cantor estaba detrás de los huesitos de la única hija de Sara García; María Fernanda, quien recibía la mayoría de la atención del actor.

Sara prefirió a Pero Infante sobre Jorge Foto: Especial

En la cinta La madrina del Diablo que el intérprete de "Colula" se enamoró de la jovencita, pero Sara García obstaculizó a toda costa su romance, ya que él era ocho años mayor que ella y se dio cuenta de la intenciones que tenía el actor con su retoño

Asimismo, el actor tenía la mala fama de que siempre estaba en la búsqueda de conquistar a sus compañeras actrices, lo que puso en alerta a Sara para alejar a Jorge de su hija.

