Si recibes esta cantidad en el Pago de Utilidades 2025 deberás pagar impuestos al SAT

Muchos asalariados esperan con ansias el mes de mayo, pues en esa fecha se realiza el pago de utilidades, una prestación que reciben los empleados de algunas empresas y aunque es un derecho constitucional no todos los trabajadores la reciben, ya que si las empresas declaran que no hubo ganancias por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado, pueden no entregar utilidades.

Si eres de los dichosos que recibirá utilidades en el mes de mayo, debes saber que este dinero no está libre del pago de impuestos, por lo que considera que si tu patrón te da más de 15 días, sí tendrás que pagarte al Servicio de Administración Tributaria.

Muchas personas se molestan por tener que realizar pago de impuestos, sin embargo, la recaudación fiscal es una base para el gobierno, ya que esos recursos son utilizados para financiar obras o el pago de programas sociales que benefician a una gran parte de la población.

¿El pago de utilidades genera impuestos?

La respuesta es sí. De acuerdo con información de la Profedet (Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo) si recibes más de 15 días de utilidades, sí deberás pagar impuestos.

El reparto de utilidades causa impuesto exclusivamente sobre la cantidad que exceda del equivalente a 15 días de salario mínimo.

Esto quiere decir que si tu patrón determina que tus utilidades son mayores al pago diario por 15 días, te verás en la obligación de tributar. Toma en cuenta que el salario mínimo este 2025 es de 278.80 pesos, por lo que el pago de tus utilidades será objeto de impuestos si recibes más de 4,182 pesos.

En caso de que seas una persona que recibe menos de 15 días como pago de utilidades, despreocúpate, ya que no estás en la obligación de tributar al SAT.