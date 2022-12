Frijolitos: ¿Qué pasó con el niño actor que triunfó con Pedro Infante?

Pedro Infante fue el ídolo de la Época de Oro del Cine Mexicano, por lo que muchos querían trabajar con él, debido a que era uno de los actores más reconocidos de aquel tiempo. Varios fueron los artistas que lograron compartir créditos con el también cantante, tanto estrellas consolidadas como aquellos que apenas iban empezando, como fue el caso de "Frijolitos", un niño que debutó con el intérprete de "Cien años", y que triunfó en la industria a muy corta edad, sin embargo ahora pocos saben qué pasó con él.

En 1951, el disector Ismael Rodríguez juntó a Pedro Infante con otros grandes de la época, Luis Aguilar, para estelarizar la película "A.T.M. A toda máquina!". La cinta que contaba la historia de un par de miembros del Escuadrón de Motociclistas de Tránsito de la Ciudad de México, también tuvo la participación de celebridades como Aurora Segura, Alma Delia Fuentes, Carlos Valadez, por mencionar algunos de los talentos consagrados, mientras que otros hicieron sus primeros trabajos, como fue el caso de Rogelio Jiménez Pons, mejor conocido como "Frijolitos".

Los hermanos Jiménez Pons triunfaron en el Cine de Oro Foto: Especial

¿Qué pasó con "Frijolitos"?

En aquella cinta, el niño no tuvo crédito, pues apareció por pocos minutos; en tanto, ese mismo año estuvo en la serie de televisión "Los cuentos de Pepito", en donde poco a poco se comenzó de hacer de un nombre. "Lo que le pasó a Sansón", "La vida no vale nada", "Hijo de Cruz", "Miradas que matan" y "Cuatro noches contigo", son otros de las producciones en las que estuvo, pero no apareció en la lista de nombre, no fue hasta que estelarizó "Camino de la Vida" de 1956, que ganó fama con su personaje de "Frijolitos", por el cual recibió su apodo artístico.

El director Alfonso Corona Blake eligió a Rogelio y a sus hermanos Mario Humberto y Jaime Jiménez Pons, quienes también fueron actores infantiles, para que estuvieran en esta cinta, con la cual los tres fueron nominados al Premio Ariel como "Mejor Actuación Infantil", sin embargo, fue Humberto quien ganó el galardón con a su interpretación del "Chinampina". Así fue como la familia de actores siguió su camino al estrellato en la pantalla grande, pero también en la televisión.

"Vuelve el Norteño", "Huesitos", "Besos de Arena", "Ferias de México" y "Cuentan de Una mujer", así como "El Boxeador", "A dónde van nuestros hijos", "Échame al gato" y "Tu hijo debe nacer", fueron algunos de los 27 trabajos que hizo a lo largo de su corta trayectoria, ya que después de "Viento distante", en 1965, se retiró del medio artístico para años después estudiar Arquitectura en la Universidad Autónoma de México (UNAM), de donde se graduó en 1974.

De actor infantil a político

Años después, apareció en la vida pública al convertirse en político y ser director de Turismo en Tabasco durante el gobierno de Leandro Rovirosa Wade (de 1977 a 1982). Además, durante ese periodo también se desempeñó como delegado federal de esa secretaría. En tanto, Rogelio Jiménez Pons fue elegido por el presidente Andrés Manuel López Obrador como director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), institución que planea y desarrolla proyectos como el Tren Maya, el cual conectará Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Rogelio Jiménez Pons ahora es político Foto: Especial

