Lilia Prado: sin caminar y en soledad, así terminó la bella actriz del Cine de Oro

Lilia Prado fue una de las máximas figuras femeninas de la Época de Oro del Cine Mexicano, donde logró triunfar gracias a su talento, carisma e impactante belleza y pese a que han pasado más de 15 años de su desafortunado fallecimiento, cualquier cosa relacionada con su vida personal sigue resultando de interés entre los entusiastas de la industria cinematográfica nacional, por ello en esta ocasión haremos un breve recorrido por su exitosa carrera y también te diremos cuál fue el triste final de la bella actriz que terminó completamente sola y sin poder caminar.

El nombre completo de la bella actriz era Leticia Lilia Amezcua Prado, era originaria de Sahuayo, Michoacán, donde nació el 30 de marzo de 1928 y hasta donde se sabe, desde siempre estuvo interesada por pertenecer al ambiente artístico, además, mostró tener las aptitudes necesarias para poder hacerlo, ya que siempre destacó por su carisma y su belleza, no obstante, fue hasta que cumplió 12 años cuando tuvo su primer acercamiento con la farándula pues consiguió un papel de extra en una película luego de ganar un certamen de belleza y desde entonces comenzó su exitoso andar en la pantalla grandes.

Lilia Prado fue considerada como una de las mujeres más bellas del cine mexicano. Foto: Especial

Luego de varios años participando en diferentes cintas, fue en el año de 1948 cuando Juan Orol le dio su primera gran oportunidad en “Tania, la bella salvaje” donde derrochó todo su talento pese a tener un papel menor, no obstante, a partir de ahí fue considerada para participar en otras producciones de mayor relevancia donde comenzó a codearse con figuras ya consagradas como Joaquín Pardavé, Pedro Infante, María Antonieta Pons, Adalberto Martínez “Resortes”, Jorge Negrete, Luis Aguilar y Pedro Armendáriz, tan solo por mencionar algunos.

Lilia Prado confesó en diversas ocasiones que Pedro Infante intentó conquistarla. Foto: Especial

El momento cumbre en la carrera de Lilia Prado se dio a principios de la década de 1950, pues para empezar era la actriz más solicitada para fungir como la musa de todos y cada uno de los máximos galanes del momento, además, en esa época también tuvo proyección internacional gracias a sus colaboraciones con el célebre director Luis Buñuel y a partir de ello, la actriz michoacana tuvo la oportunidad de trabajar a Hollywood, sin embargo, rechazó todas y cada una de las ofertas que le hicieron debido a que no quería aprender inglés, por lo que pasó el resto de su carrera dentro del territorio nacional.

Lilia Prado entabló una cercana amistad con Luis Aguilar. Foto: Especial

La carrera de Lilia Prado fue una de las pocas que logró mantenerse vigente pese al fin de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano por lo que se mantuvo activa de manera intensa hasta prácticamente finales de la década de 1970 y durante este tiempo, además de brillar en el cine, también logró triunfar dentro de las telenovelas y en el teatro, por lo que se convirtió en una de las figuras más respetadas del ambiente artístico.

Una vez entrada la década de 1980, las apariciones a cuadro de Lilia Prado fueron disminuyendo de forma paulatina hasta que prácticamente perdió presencia dentro del ambiente artístico y esto se debió a que su avanzada edad le produjo diferentes problemas médicos que la imposibilitaron de hacer lo que mejor sabía, no obstante, se sabe que siempre tuvo la esperanza de recuperarse para volver a derrochar talento.

Lilia Prado compartió créditos con "Cantinflas" en "El Analfabeto". Foto: Especial

Contrario a su exitosa carrera artística, Lilia Prado no fue muy afortunada en el plano amoroso pues se sabe que estuvo casada en una ocasión, sin embargo, calificó este momento de su vida como una auténtica pesadilla y por ello a los dos meses de casada decidió divorciarse para regresar a la soltería, además, se sabe que durante algún momento de su vida, intentó convertirse en madre, pero su cuerpo no se lo permitió y terminó sufriendo un aborto, hecho que la marcó de por vida y por ello ya no quiso tener hijos y desde entonces se dedicó a cuidar de su madre, quien al morir dejo un gran vacío en la actriz.

Así lucía Lilia Prado en sus últimas apariciones públicas. Foto: Especial

Los últimos años de vida de Lilia Prado fueron sumamente complicados pues pese a que se mantenía en contacto con sus hermanas, se sentía invadida por la soledad, además, padecía diferentes enfermedades que le hacían muy complicada su existencia pues se sabe que tenía severos problemas de movilidad que le impedían caminar de forma normal y poco a poco su salud se fue deteriorando hasta que en mayo de 2006 un paro cardiaco terminó con su vida y su última voluntad fue ser sepultada junto a su madre.

