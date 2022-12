Cine de Oro: Sin hijos y ¿en la miseria?, ella es la heredera de Mauricio Garcés

Del Cine de Oro nacieron varias estrellas mexicanas que hoy en día son recordadas como figuras de la pantalla grande. Uno de ellos fue Mauricio Garcés, uno de los galanes de la época durante los años 60 y 70. Y es que, a pesar de la alcanzar la fama, su familia quedó en el olvido.

El actor del Cine de Oro se ganó el apodo del "Todas mías", pero no logró conquistar a bellezas como Silvia Pinal. Este sobrenombre nació luego de su actuación en "Don Juan 67", pero a pesar de ser todo un galán, su vida amorosa no fue tan exitosa como su carrera, pues nunca se casó ni tuvo relaciones sobresalientes.

Mauricio Garcés participó en más de 60 películas a lo largo de su carrera, y casi al final se enfocó en la comedia. Y, aunque logró una gran fortuna, parece ser que no le quedó mucho dinero tras su muerte, además nunca tuvo hijos a quien heredarle todos sus bienes.

¿A cuánto asciende la fortuna de Mauricio Gárces? El Galán del Cine de Oro

A pesar de que Mauricio Garcés fue todo un galán del Cine de Oro, parece que su fortuna no logró perdurar con los años. Al no tener hijos, ni esposa, solo tuvo una heredera universal que recibió todos sus bienes, o al menos lo que quedó de ellos, ya que no dudaba en gastar cada centavo.

De acuerdo con sus sobrinas, Doris Feres y Gabriela Feres, el actor mexicano no terminó ni murió en la pobreza; pero tampoco dejó una gran fortuna. De acuerdo con una entrevista de Milenio, una de las jóvenes explicó que Mauricio Garcés tenía mucho dinero y como tal se dio la vida que podía pagarse, pues tenía lujos como los autos deportivos.

Nunca quedó en la ruina, a pesar de apostar en carreras de caballos y gastar todo lo que tenía. Sin embargo, al morir no dejó mucho de ese dinero, pero nunca le faltó nada. Mauricio Garcés murió el 27 de febrero de 1989 en la soledad de su departamento, versiones oficiales indican que fue por un paro cardíaco.