Triunfó junto a Pedro Infante y Chespirito, murió inesperadamente

Anabelle Rafaela Gutiérrez Aicua, mejor conocida en el medio artístico como Anabel Gutiérrez, fue una de las actrices más queridas de la Época de Oro del Cine Mexicano, que después destacaría también como una gran comediante al participar en el programa de Chespirito como la madre de "La Chimoltrufia".

Participó en diversas películas como Muchachas de uniforme (1951), Rostros olvidados (1952), Angelitos del trapecio (1959), así como Escuela de vagabundos (1955), en la que compartió créditos con Pedro Infante y Miroslava Stern. Gracias a esta cinta conseguiría el Premio Ariel, en la categoría a "Mejor actuación juvenil", en 1956.

Posteriormente dio un salto a la pantalla chica, en donde formó parte de la telenovela México 1900 (1964) y luego en Cárcel de mujeres (1968), incluso participó en una telenovela venezolana María Soledad (1973). Después se le vio en el programa Chespirito, donde dio vida al personaje de Doña Espotaverderona, así como en la serie Mujer, casos de la vida real.

Participó en el programa de Chespirito. Foto: Especial

Sin embargo, luego de una larga trayectoria en cine y televisión, la actriz murió el 21 de agosto de 2022 a los 89 años de edad en la ciudad de Puebla, fue su sobrino y periodista José Luis Arévalo, quien confirmó su fallecimiento. Después su hija, la actriz Amairani Romero, revelaría que su muerte se debió a causas naturales.

"Mi mami dejo de respirar, no tuvimos la necesidad de tenerla sufriendo en un hospital. No tuvo llagas, no se lastimó", dijo en una entrevista para el programa Sale el Sol.