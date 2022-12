La particular teoría que une a Jennifer Aniston con Harry Styles

Jennifer Aniston se siente muy segura de ella misma por supuesto, está enamorada de su cuerpo. Es que la actriz de 53 años ha cuidado muy bien de su figura y cuando uno la observa en las redes sociales no pude creer que tenga esa edad. Es por eso que se anima a todo y porque no, salir con una hombre mucho más chico que ella.

Harry Styles tiene a todos mirándolo cuando se convirtió en soltero el mes pasado. En noviembre, el cantante inglés terminó su relación de casi dos años con Olivia Wilde y fue una gran noticia para algunas. Aparentemente, la pareja tenía una química increíble pero a medida que pasaba el tiempo, sus carreras y su familia los obligaron a pasar más tiempo separado.

Jennifer Aniston. Fuente: Instagram @jenniferaniston

El amor entre Harry y Aniston

Por lo que se dice, Jennifer Aniston está buscando un romance con Styles para superar a la ex novia del cantante, Olivia Wilde. En su edición del 26 de diciembre, National Enquirer informó que la estrella de 53 años ha estado dejando Me gusta en las publicaciones de Instagram de Harry para insinuar que no se inmuta por su "brecha de edad de 25 años".

"Jennifer siempre ha babeado por Harry Styles . Es un sueño para cualquiera que tenga la suerte de salir con él", dijo una fuente a la publicación. El informante también compartió que la actriz encuentra muy atractivo el “estilo vanguardista” del alumno de One Direction y aparentemente, el cantante no vería con malos ojos a Aniston.

Harry Styles. Fuente: Instagram @hshq

De hecho, la fuente agregó además que Jennifer Aniston está "haciendo todo lo posible para conseguir una cita" con Harry y que "se siente tranquilamente segura de que tiene una oportunidad real con él. Sus estándares son tan altos como siempre, incluso después de toda la mala suerte que ha tenido con los hombres", agregó la fuente.

