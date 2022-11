Muere John Aniston, actor y padre de Jennifer Aniston a los 89 años de edad

Jennifer Aniston dio a conocer a través de sus redes sociales que su padre, el también actor, John Aniston, falleció el pasado viernes 11 de noviembre a la edad de 89 años, además, le dedicó un emotivo mensaje para despedirlo, por lo que las palabras de la actriz de "Friends" le rompieron el corazón a más de uno.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Jennifer Aniston confirmó que su padre, quien era conocido por su emblemático personaje de “Victor Kiriakis” en “Days of our lives”, falleció el pasado 11 de noviembre y detalló que se sentía tranquila debido a que su padre había “volado hacía el cielo en paz y sin dolor”, asimismo, la bella actriz aprovechó para expresarle su amor infinito a su padre, quien fue el encargado de guiarla a lo largo de su carrera artística.

La actriz de "Friends" difundió diversas fotos junto a su progenitor. Foto: IG: jenniferaniston

“Dulce papa… John Anthony Aniston fuiste uno de los humanos más hermosos que he conocido. Estoy tan agradecida de que hayas volado hacia los cielos en paz y sin dolor. ¡Y el 11/11, no menos! Siempre tuviste el momento perfecto. Ese número siempre tendrá un significado aún mayor para mí de ahora en adelante. Te amaré hasta el fin de los tiempos. No olvides visitar”, fue el texto que la emblemática “Rachel Green” escribió para su padre.

De momento, se desconocen cuáles fueron las causas de la muerte de John Aniston, sin embargo, por las palabras de Jennifer Aniston se deduce que fue por motivos naturales debido a su avanzada edad, la cual, le impidió en los últimos meses asistir a distintos eventos en los que fue reconocido por su destacada trayectoria artística.

Sobre John Aniston, el padre de Jennifer Aniston

John Anthony Aniston nació en Chania, Grecia el 1 de julio de 1933, sin embargo, se sabe que tenía tan solo dos años cuando, junto a su familia, emigró a Estados Unidos para establecerse en Pensilvania, Estados Unidos donde creció y se formó dentro de las artes escénicas estudiando en la Universidad Estatal de Pensilvania.

La carrera de John Aniston en la actuación inició de manera formal a finales de la década de 1950 y fue dentro de la serie “Brenner” donde marcó su debut y durante las dos próximas décadas se la pasó trabajando en una gran cantidad de producciones que lo hicieron convertirse en una de las figuras más reconocidas dentro del ambiente artístico estadounidense.

John Aniston tenía 89 años de edad. Foto: IG: jenniferaniston

Como se mencionó antes, uno de sus papeles más emblemáticos es el de “Victor Kiriakis” en “Days of our lives”, al cual, comenzó a darle vida desde el año de 1985, algunos de sus otros trabajos más recordados son “Eddie Aleata” en “Love of Life” y “Martin Tourneur” en “Search for tomorrow”.

En cuanto a su vida personal, John Aniston estuvo casado de 1965 a 1981 con la también actriz Nancy Dow, con quien procreó a Jennifer Aniston y en su segundo matrimonio, el cual fue con Sherry Rooney, procreó a su hijo menor Alex Aniston, quien actualmente tiene 33 años.

