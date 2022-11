Jennifer Aniston: 5 fotos de su transformación, de Friends al bikini de Chanel

La actriz Jennifer Aniston se convirtió en tendencia en las redes sociales después de que se publicará la edición de diciembre de la revista Allure, en la que la estrella de Hollywood posó con un revelador bikini de Chanel a sus 53 años, mostrando a sus fanáticos la transformación que ha tenido desde los años 90, cuando se consagró como una de las favoritas de la pantalla chica gracias a su papel de Rachel Green, en la serie Friends.

Jennifer Joanna Aniston, nombre completo de la actriz, nació en Los Ángeles, California, el 11 de febrero de 1969. En la década de 1990 ganó el reconocimiento internacional por Friends, un papel que le hizo ganar un Premio Emmy, un Premio Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores, y cobrar en las dos últimas temporadas un millón de dólares por capítulo, volviéndose una de las más cotizadas estrellas de televisión.

Jennifer Aniston, 5 fotos de su transformación

Es hija del actor John Aniston y de la actriz y modelo Nancy Dow, tiene dos medio hermanos, John Melick y Alex Aniston. En su juventud, a finales de los años 80, trabajó en producciones poco relevantes, como "For Dear Life" y "Dancing on Checker's Grave", por lo que tuvo varios empleos a tiempo parcial, incluyendo teleoperadora y mensajera. En 1989, se mudó a Los Ángeles, California para iniciar una carrera formal.

Aniston pensó en dejar la actuación en sus primeros años. Foto: Especial

Aniston se mudó a Hollywood, y obtuvo sus primeros papeles en televisión en 1990, protagonizando la serie "Molloy", y en la película para televisión "Camp Cucamonga". Fue co-protagonista en "Ferris Bueller", sin embargo, la serie fue cancelada. Luego grabó dos programas cómicos, "The Edge" y "Muddling Through, Herman's Head y Burke's Law", hasta que en 1993 estelarizó la cinta "Leprechaun", que se convirtió en un filme de culto, aunque las pocas oportunidades y poco éxito la hicieron dudar sobre su vida como actriz.

Los planes de Jennifer cambiaron después de hacer una audición para Friends, de la cadena de televisión NBC. Los productores del programa originalmente querían que Aniston hiciera la prueba para el papel de Monica Geller, pero consideraron que Courtney Cox era mejor, y fue así que la nacida en Los Ángeles fue elegida como Rachel Green, al que dio vida de 1994 hasta que terminó la serie en 2004, colocándose como un ícono de moda de la época.

Triunfó como un ícono de la época con Friends. Foto: Especial

Con el éxito que estaba obteniendo por la serie de comedia también comenzó a obtener más papeles en el cine. Regresó a la pantalla grande en 1996, cuando interpretó los papeles secundarios en dos películas independientes "Dream for an Insomniac" y "She's the One" con Edward Burns y Cameron Diaz, y sólo un año después se vio de nuevo como protagonista en "Picture Perfect" (Novio de alquiler), donde actuó junto a Kevin Bacon y Jay Mohr.

Durante la segunda mitad de la década de 1990 fue buscada para estelarizar diversas comedias románticas, con títulos como: "Til There Was You" (1997) con Dylan McDermott y Sarah Jessica Parker, "The Thin Pink Line" (1998), la película de dibujos animados "The Iron Giant2 (1999), y "Office Space" (1999).

La actriz ha sabido mantenerse vigente en el cine y la televisión. Foto: Especial

Uno de sus mayores éxitos en taquilla lo consiguió con la cinta "Bruce Almighty" (Todopoderoso), de 2003, donde interpretó a Grace, la novia del personaje al que dio vida el actor Jim Carrey, y en la que también compartió créditos con Morgan Freeman. Para el 2004 llegó otro filme con el que ganó fama, "Along Came Polly" (Mi Novia Polly), junto al comediante y actor Ben Stiller. Para finales de 2005, Aniston apareció en dos grandes producciones, "Derailed" y "Dicen Por Ahí".

En la vida profesional de Jennifer los éxitos han sido constantes, no así en su vida privada, pues su separación del actor Brad Pitt se hizo muy mediática, la cual en los últimos días ha sido recordada por su colaboración con la revista Allure, en la que se sinceró y reveló como fue terminar con esa relación, y ser acusada de provocar la ruptura por no tener hijos, aunque pocos sabían que la actriz estuvo en varios tratamientos para lograr embarazarse.

Aniston es considerada una de las más bellas de Hollywood. Foto: Especial

"Estaba pasando por una fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que sea. Le estaba tirando todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos. Hazte un favor'. Simplemente no lo piensas", declaró. El divorcio con Pitt llegó después de 5 años, en medio de rumores de que ella habría preferido su carrera. "Fueron mentiras absolutas (...) historias de que yo era simplemente egoísta y que solo me importaba mi carrera. Y la razón por la que mi esposo me dejó, por qué rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no le daría un hijo", explicó Jennifer.

Y sin duda sus declaraciones causaron polémica, pues por primera vez fue abierta y mostró lo que muchas mujeres viven a diario. Ahora, a sus 53 años, y con una exitosa carrera, la actriz se ha convertido en una de las estrellas de Hollywood más importantes, demostrando que su edad no es, ni será algo que la frene para mostrarse, tanto física como sentimentalmente.

Recientemente causó furor con su portada para la revista Allure. Foto: IG @allure

