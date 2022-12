Mexicanos piden a Canelo Álvarez poner en su lugar a Piqué tras burlas hacia México

Una vez más, Gerard Piqué deja de qué hablar y ahora no por otra discusión, por desplazar a su expareja Shakira, o por pelear la custodia de sus hijos, sino por un polémico comentario que hizo hacia la Selección Mexicana. El catalán ha hecho enfurecer a la afición quienes exigieron la ayuda del Saúl "Canelo" Álvarez para que le ponga su "estate quieto" al exfutbolista.

Si bien es cierto, la selección de España jugó solo un partido más que México antes de ser eliminado del Mundial de Qatar 2022, donde el empresario se jactó de burlarse del desempeño de la escuadra mexicana que no pasó ni siquiera al cuarto partido por primera vez en más de dos décadas, lo que muchos calificaron el esfuerzo como deficiente y ha sido duramente criticado alrededor del mundo.

Mexicanos piden ayuda del Canelo. Foto: Especial

Recordemos que México estaba en el Grupo C junto a Polonia, Argentina y Arabia Saudita, donde el equipo tricolor empató un partido, perdió el segundo y ganó su último partido, pero no le alcanzó para poder pasar a la siguiente ronda obteniendo solo cuatro puntos, lo que en un primer momento generó indignación a los mexicanos por la dirección que tuvo el Tata Martino donde además, otras selecciones criticaron el trabajo que tuvo el equipo azteca contra sus contrincantes.

La burla de Piqué y la indignación de México

El último en comentar sobre el "Tri" fue el exdefensa del Barcelona a través de una entrevista con el influencer Ibai Llanos donde Piqué comentó en tono de burla sobre que el conjunto mexicano ha causado enojo a los fanáticos de México señalando el terrible espectáculo que dieron en sus tres partidos.

“Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la Selección en el Mundial’', dijo Piqué

Piqué se burla de la selección mexicana de su desempeño en Qatar Foto: Especial

Lueugo de esto, la afición azteca pidió de inmediato que el blaugrana pagara por su insolencia y llamaron al Canelo para que lo pusiera en su lugar como lo habría hecho con Lionel Messi y muchos fans de la selección de Argentina por supuestamente pisar la camiseta de la selección mexicana.

"Etiqueten al Canelo", "Canelo Álvarez, ya escuchaste lo que dijo Piqué de la selección??", "El Canelo te la va a partir toda", "Ten mucho cuidado Piqué, el siguiente costal de papas del Canelo eres tú", entre otros comentarios que advertían al catalán por el comentario que hizo.

