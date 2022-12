Piqué desata controversia tras burlarse de la penosa actuación de México en Qatar 2022

Durante las últimas horas el nombre de Gerard Piqué se ha mantenido en la cima de las listas de tendencias de distintas redes sociales, sin embargo, en esta ocasión no fue por algún asunto relacionado con Shakira o Clara Chía Martí, sino porque hizo un comentario que hizo enfurecer a los aficionados de la Selección Mexicana pues se burló de la prematura eliminación de “El Tri” en el Mundial de Qatar 2022, por lo que a continuación te contamos todo lo que dijo el exdefensor del Barcelona.

El comentario de Piqué sobre la selección mexicana fue vertido durante una transmisión en vivo con el streamer Ibai Llanos en el que hablaban de la Kings League, donde habrá participación mexicana con figuras como Gerardo Torrado y Javier “Chicharito” Hernández, no obstante, al escuchar que se nombró al país azteca, el exseleccionado español aprovechó y lanzó su irónico comentario.

“Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la Selección en el Mundial” fueron las palabras de Piqué y enseguida otros personajes que participaban en la transmisión soltaron algunas expresiones de asombro por su burla.

Como era de esperarse, el comentario de Piqué no pasó desapercibido en redes sociales y el video de sus declaraciones sobre la Selección mexicana se hizo viral y dicha grabación generó todo tipo de opiniones entre los internautas pues, aunque la mayoría se mostraron molestos, otros aseguraron que el ex de Shakira es una voz autorizada en el futbol, por lo que no se deberían tomar a la ligera sus críticas y más allá de atacarlo se podría poner empeño en mejorar las deficiencias de “El Tri”.

Piqué formó parte de la plantilla de España que se coronó en el Mundial de Sudáfrica 2010. Foto: Especial

De momento, Gerard Piqué no ha realizado nuevas declaraciones sobre las palabras que dijo en contra de “El Tri”, sin embargo, algunos aficionados mexicanos le han exigido que ofrezca disculpas pues no debería opinar sobre ninguna selección que no sea la de su país.

Cabe recordar que México registró una de sus peores participaciones en Mundiales durante Qatar 2022 pues quedó eliminado en la fase de grupos luego de un empate sin goles ante Polonia, una derrota por 2-0 ante Argentina y una victoria ante Arabia Saudita por 2-1. La última vez que México no calificó a los octavos de final de una Copa del Mundo fue en Argentina 1978.

