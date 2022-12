Aseguran que este fue el particular detalle por el que Shakira descubrió la infidelidad de Piqué con Clara Chia en su hogar

Hace un poco más 6 meses que la relación de más de 12 años entre Shakira y Gerard Piqué llego a su fin y no fue de la mejor forma. Ambos formaron una hermosa familia con dos niños Milán y Sasha, por los que van a tener que arreglar sus diferencias para llegar a un acuerdo con respecto a tenencia.

Al parecer Piqué le fue infiel a la famosa cantante con una mujer mucho más joven de 23 años de edad, recordemos que Shakira tiene 45 años. La chica se llama Clara Chia Martí y se encuentra completamente alejada de las cámaras ya que se desempeña en el área de las relaciones públicas y a planificar diferentes eventos.

Shakira, conoció la verdad sobre su ex pareja dentro de su propia casa. Fuente: Instagram shakira

Existen rumores de que Gerard habría comprado una casa muy cerca de la residencia de su ex mujer para convivir con Clara Chia con quien mantiene una relación amorosa, aunque aún no ha confirmado ni negado la información. Aparentemente, la ex pareja entre Shakira y Piqué, por un pequeño detalle la española habría revelado la infidelidad del futbolista.

Este es el pequeño detalle que le permitió a Shakira descubrir que Gerard Piqué le era infiel:

Gerard con su actual pareja Clara Chia Marti. Fuente: Instagram 3gerardpique

"Parece que descubrió la presencia de Clara Chía en su casa porque se dio cuenta que alguien estaba consumiendo los alimentos de la heladera que a Piqué no le gustaban", habría comentado Shakira a una revista mientras brindaba una nota, por lo que es sumamente probable que Piqué metiera a su casa a su amante.

Sin dudas, esto ha generado el odio de los fanáticos de la cantante hacia Gerard por ser realmente un atrevido en meter a alguien en su casa de familia, actualmente el futbolista no ha brindado declaraciones.

