Roberto Palazuelos niega haber hecho uso de influencias para abrirse camino en el mundo del espectáculo: "A mí nadie me ayudó"

A pesar de que muchos artistas llegan a la cima del éxito gracias a que provienen de familias que llevan años en el medio, hay otros que por cuestiones del destino o "golpes de suerte" terminan volviéndose en exitosos actores o actrices, tal y como es el caso de Roberto Palazuelos, quien en entrevista con Gustavo Adolfo Infante habló un poco acerca de su travesía para introducirse al mundo de la farándula.

Pues, el proceso no fue sencillo, ya que para empezar él venía de una familia de juristas y empresarios, por lo cual, lo natural era que continuara con el legado familiar, no obstante, sus experiencias lo hicieron darse cuenta que su camino era distinto y que su verdadero destino era la actuación.

En este sentido, "El Diamante Negro" aclaró que a él lo influenció mucho el hecho de que se cambió de casa a una privada en la que vivían actores famosos como Andrés García y Héctor Suárez Gomis, siendo este último muy visitado por las estrellas juveniles del momento, tales como Paulina Rubio, Sasha y Erik Rubín, lo cual llevó Palazuelos a interesarse en el mundo del espectáculo.

Así, pese a la desaprobación de su padre, poco a poco Roberto Palazuelos fue abriéndose paso en el mundo del espectáculo donde empezó debutando en papeles pequeños, hasta lograr unirse a las filas de la televisora de San Ángel a la que llegó audicionando como muchos otros actores.

"Nadie me ayudo eh, nadie me ayudó nunca, a pesar de que tenía yo la cercanía con Andrés García, con Luis Rey, el papá de Luis Miguel, con Héctor Suárez, que me adoraba el señor, me fui a despedir de él en el teatro poco antes de que muriera y al poco tiempo murió", expuso Palazuelos en "El Minuto que Cambió Mi Destino".

Pero esta falta de ayuda no se debió a una falta de solidaridad por falta de sus amigos, sino a un rasgo característico de "El Diamante Negro", pues él se considera una persona muy orgullosa y "le da pena pedir cosas", ya que le gusta ganarse sus propios logros.

SIGUE LEYENDO:

Roberto Palazuelos confiesa lo que sufrió en su entrenamiento militar: "Te tablean, te sumergen en agua y te hacen cosas"

Roberto Palazuelos se une a Leonardo García en contra de esposa de Andrés García: "Le importa el dinero"