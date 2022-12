Roberto Palazuelos confiesa lo que sufrió en su entrenamiento militar: "Te tablean, te sumergen en agua y te hacen cosas"

Roberto Palazuelos es un actor conocido por sus proyectos artísticos en el mundo del espectáculo, sus amistades con personalidades como Luis Miguel y por diversos escándalos que ha protagonizado, pero pocos saben que su niñez estuvo llena de matices que marcaron su personalidad y que lo convirtieron en el adulto que es hoy en día, tales como el hecho de que no creció a lado de su madre, sino en compañía de su padre, su madrastra y sus medios hermanos, cuestión que poco a poco lo convirtió en un adolescente rebelde.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el también llamado "El Diamante Negro" abrió su corazón ante las cámaras y reveló que aunque su madrastra lo trataba muy bien, él siempre se sintió relegado de esa familia, lo cual le dolía y posiblemente afectó en su conducta, provocando que en su etapa estudiantil fuera un joven travieso.

"Yo estaba como enojado porque no entendía yo porqué no tenía mamá no entendía yo cómo mi mamá no me buscaba y no entendía yo cómo mi mamá me había dejado ¿no? (...) pero era yo un adolescente que siempre estuvo medio enojado con la vida por eso, entonces también era un poco peleonero y un poco rebelde", reveló Palazuelos en 'El minuto que cambió mi destino'.