Andrés García cambia su testamento; quita a Roberto Palazuelos y nombre nuevos herederos

El primer actor Andrés García dijo estar viviendo uno de los peores momentos de su vida, a tal punto que considera que le queda poco tiempo y por tal motivo ha decidido volver a hacer cambios en su testamento.

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el artista de 81 años confesó: “Siempre he sido echado para adelante, pero la verdad que ahorita ya, yo creo que me voy rápido ya, porque ya son muchos meses de diarrea, te va debilitando y cada vez comes poquito para no provocar la diarrea, y ya, comas lo que comas, ahí vas a los 10 minutos al baño. Ya yo creo que esta es la buena, ya me va a tocar irme rápido”.

Pese a este mal escenario en su salud, don Andrés reveló que se siente alejado de sus descendientes. “Peor, la relación con los hijos no funciona”, declaró con tristeza.

Foto: Especial

E inmediatamente añadió: “bueno, no sé si esté bien que yo lo cuente o no, pero como anécdota, tratando de darle un tono jocoso, llega Leonardo con una muchacha muy guapa, por cierto, de visita, y se queda dos o tres días, pero yo no tenía más que la señora que me cocina, me limpia la cocina, me limpia mi cuarto, no le da para más, además son 12 suites, ahí se quedó […] y ya que veo que se va […] le digo: ‘¿ya te vas?’, dice ‘sí, ya me voy papá’, no sé si se pensaba despedir o no, le digo ‘yo no sé si estés pensando arreglar el cuarto que usaste, yo nada más tengo a una señora, no le da para todo’ (me responde) ‘¿y qué quieres que yo haga?’, así me contestó, como diciendo estás chin&%*”.

Ante este escenario, García reflexionó y decidió hacer cambios para heredar sus bienes. “Yo el testamento, yo no me acuerdo, dice Margarita que ella se acuerda, porque luego se me olvidan las cosas, yo el testamento, según yo, lo cambié o lo pienso cambiar, dice ella que ya lo cambié, a Margarita y mi hermana Rosita, y bye, bye”.

Andrés García vs Roberto Palazuelos

Finalmente, Andrés García recalcó que no desea saber nada de Roberto Palazuelos, quien en su momento dijo ser la persona elegida por el artista para administrar su herencia, informó Agencia México.

"A mí no me gusta hablar mal de nadie si no está presente para decírselo a su jeta, como hace él. Hoy llamó a Margarita, al hijo de Margarita para decirle que me iba a hacer, que me iba a deshacer, y que me iba a destruir y que… no se lo dijo a los medios, no me lo dijo a mí. Amenazando a la familia, eso es no tener mad$%, y eso sí Palazuelos, no tienes mad$%, y cuando quieras ya te lo dije una vez y tú te rajaste”, remató.

