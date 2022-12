La cinta en la que Harry Styles se envuelve en un romance prohibido y que puedes ver por Amazon Prime

Este domingo una de las opciones que ofrece el desplegado de la plataforma Amazon Prime Video es “Mi policía” (My Policeman), una cinta que cuenta con la dirección de Michael Grandage, pero lo que más destaca desde que el usuario ve la oferta en pantalla, es uno de los artistas que forman parte del elenco, ya que es Harry Styles uno de los protagonistas junto a Emma Corrin, David Dawson, Rupert Everett, Gina McKee y Linus Roache.

Según la sinopsis disponible en Amazon Prime Video, en el filme se relata la historia de un romance prohibido, además se tocan puntos de convenciones sociales cambiantes, “’My Policeman’ sigue las relaciones entre tres personas: el policía Tom (Harry Styles/Linus Roache), la maestra Marion (Emma Corrin/Gina McKee) y el curador del museo Patrick (David Dawson/Rupert Everett) y su viaje emocional que abarca décadas’” describen junto a la serie descriptiva en donde apuntan que la película está conformada por una hora con 54 minutos y fue estrenada este 2022.

David Dawson, Emma Corriny Harry Styles son los protagonistas. Amazon Prime Video

En la cinta se aborda el amorío entre los personajes que interpretan Harry Styles y David Dawson, pues cabe destacar que en la época en la que está montada la historia no era bien visto el romance entre personas del mismo sexo, además uno de ellos está casado y tiene compromisos con una mujer. Sin duda un proyecto que dará de qué hablar a las personas que disfruten de sus escenas.

El guion de “Mi policía” fue creado por Ron Nyswaner, el trabajo fotográfico estuvo a cargo de Ben Davis, la edición es de Chris Dickens, en el vestuario Annie Symons y el diseño de producción de Maria Djurkovic, por mencionar a la parte de la producción que apoyaron para crear dicha obra cinematográfica.

¿Es una buena película?

Uno de los cuestionamientos que más se pueden encontrar en páginas de Internet es si en realidad es una buena trama o solo cuenta con la presencia de famosas celebridades y hay quienes coinciden con los medios especializados en cine “La estatuilla” y “Esquire” en que no tiene nada nuevo que aportar y solo es una trama de romance más, la que los seguidores de Harry Styles estarán muy felices de ver.

“La acabo de terminar de ver. Se me partió el corazón. Una belleza. No pienso hacer spoiler. Pero si estas leyendo los comentarios para saber si verla o no. ¡¡Mírala, me lo vas a agradecer!! No pierdas más tiempo, mírala. Saludos y que tengas una buena vida”, escribieron en la cuenta del tráiler oficial.

