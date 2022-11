Regalan amor a Harry Styles en el Foro Sol

En punto de las nueve con siete minutos el cantante Harry Styles salió al escenario del foro sol, portando un pantalón negro y un chaleco adornado con corazones de color amarillo y rosa; entre gritos y porras por parte de los asistentes, Harry comenzó con "music for a sushi restauran", seguido de "Golden" y "Adore you" con la que hizo una pausa para agradecer a todos sus seguidores por asistir al concierto.

Durante el concierto Harry recibía los regalos que le aventaban sus seguidoras y como signo de agradecimiento, tomó el sobrero de una de ella y comenzó a bailar a ritmo de “Cinema”.

La gente prendió sus flash y el foro sol se iluminó al ritmo de “Lights up” y en medio de la canción Harry Styles sacó una bandera de Mexico la cual ondeó y portó como capa.

IG @harrystyles

A mitad del concierto, el también actor tomó el micrófono y comenzó a preguntar por los nombres de algunos de los fans que se encontraban en el público, entre ellos se encontraba, Natalia, quien le dijo a Harry que estaba celebrando su cumpleaños y pidió a todo el público que le cantaran las mañanitas en inglés y español.

Al ritmo de los aplausos el escenario prendió sus luces con “Whats makes you beautiful”, canción con la que se dio a conocer junto con sus compañeros de la banda One direction, seguido de esa canción, presentó a cada uno de los intengrantes de la banda que lo acompañaron y regaló las baqueta de su baterista a una de sus seguidoras.

Seguido de "Love of life”, Harry Styles tomó un pequeño descanso y el escenario apagó todas las luces, los fans creían que el concierto había terminado y en coro pedían sus canciones más recientes. Pasaron alrededor de cinco minutos y Harry regresó al escenario para cerrar con “Sing of the times”, “As it was” y por último, “Kiwi”.

Por: Fernanda García