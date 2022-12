Asaltan al equipo de Harry Styles en su paso por Brasil

El cantante británico Harry Styles actualmente se encuentra realizando su gira “Love on Tour” en Latinoamérica. Sin embargo, el intérprete de "Adore you" ha pasado un mal momento luego de que parte de su equipo de trabajo fue asaltado, a punta de pistola, en Brasil, país donde el ex integrante de One Direction se presentó el pasado 6, 8 y 10 de diciembre.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron este fin de semana, el pasado 9 de diciembre mientras parte del staff de Styles viajaba por la carretera de Sao Paulo hacia Curitiba, al sur de la ciudad, donde el intérprete de "As it was" tenía programado un concierto. De acuerdo con primeros reportes, uno de los vehículos donde se encontraba el equipo del cantante fue interceptado por tres sujetos quienes, con amenazas y armas, lograron someter al conductor y llevarse parte la camioneta que manejada.

El equipo del cantante fue interceptado por tres sujetos. Foto: IG @harrystyles.

En primer momento, medios locales reportaron que dentro del vehículo se transportaban instrumentos musicales, pero esta información fue desmentida por el equipo del también actor, quienes aseguraron que dentro del carro únicamente se encontraban productos como parte del merch que venderían a los fans en el siguiente concierto del cantante.

La terrible situación también fue confirmada representante de Harry Styles, quien reveló que lo único que transportaban el vehículo asaltado era mercancía oficial. De igual manera, descartó que el cantante británico viajara a bordo del camión al momento del atracó, por lo que aseguró que el ex integrante de One Direction se encuentra estable de salud y no sufrió ningún percance.

Dentro del camión solo se encontraba mercancía oficial del Tour. Foto: Ig @hshq

Por su parte, el cantante no se ha pronunciado al respecto, ni ha brindado mayor detalle de lo sucedió; igualmente, ha evitado comentar sobre si él estaba presente al momento del violento asalto. A pesar del atraco, el concierto que tenía programado Harry Styles en Brasil se llevó a cabo sin mayores inconvenientes.

Cabe señalar que, hasta ahora, las autoridades de ese país revelaron que no han logrado dar con el paradero de los asaltantes y la camioneta. Agregaron que el contenido del vehículo tampoco ha podido ser recuperado.

SIGUE LEYENDO

La estafa de Viagogo: los fans de Harry Styles entre los más afectados

Regalan amor a Harry Styles en el Foro Sol

Harry Styles arropa a sus fans y regala autógrafos mientras se ejercita en Chapultepec