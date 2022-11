Harry Styles arropa a sus fans y regala autógrafos mientras se ejercita en Chapultepec

Harry Styles llegó hace unos días a nuestro país para ofrecer una serie de conciertos en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, su última parada en territorio nacional y en donde el cantante británico ofrecerá dos presentaciones este 24 y 25 de noviembre. El Foro Sol albergará su tan esperado espectáculo, con el cual Styles espera congregar a decenas de miles de fanáticos que tiene en territorio azteca y sorprender a sus fans como lo ha venido haciendo durante todo el 2022 durante su gira “Love Tour”.

La llegada del artista inglés a la CDMX no pasó desapercibida para nadie y mucho menos para sus fanáticos, quienes lograron captar a Harry Styles recorrer la capital mexicana, a la que considera como uno de sus lugares favoritos en el mundo. En redes sociales fueron difundidas algunas fotografías en donde se le ve ejercitarse mientras recorría el Bosque de Chapultepec en compañía de dos amigos. En las imágenes se le ve vestido de manera casual, con unas bermudas, una sudadera deportiva color azul marino, tenis, gorra y lentes de sol obscuros.

La euforia generada por la presencia de Harry Styles en la capital del país fue tal que, una vez publicadas, las fotografías del artista se viralizaron rápidamente en internet y el intérprete de "Sign of The Times" se volvió tendencia en Twitter. Además de correr por Chapultepec, Harry caminó por las calles de la colonia Roma Norte y Condesa, y también aprovechó su estadía en la CDMX para visitar la Casa-Taller de Luis Barragán, del destacado arquitecto mexicano, un punto de gran atractivo cultural para diversos artistas internacionales que han visitado la capital mexicana, la más reciente ha sido Dua Lipa.

Harry Styles regala autógrafos y enamora a sus fans en la CDMX

Ha sido precisamente durante el recorrido que Styles realizó en la Casa-Taller de Luis Barragán en donde coincidió con algunos admiradores y curiosos que al identificarlo le pidieron autógrafos, petición a las que el cantante accedió amablemente. En redes sociales fueron compartidas fotografías de los mensajes que el artista escribió y se destacó que fue muy amable en todo momento con aquellos que se acercaban a saludarlo, por lo que aprovechó para repartir autógrafos al por mayor.

Harry Styles fue captado haciendo ejercicio en Chapultepec. FOTO: Twitter / @HarryMexOficial

Además de los afortunados que pudieron regresar a sus casas con la firma y un recuerdo muy personal del artista, hubo otros que al menos a la distancia lograron verlo cuando se ejercitaba en el Bosque de Chapultepec: “Gracias a las fans que no acosaron a Harry y salió a caminar tranquilamente”; “Chapultepec fue bendecido”; “Que pongan una placa ahí donde diga que dios piso el suelo hoy” y “Harry paseando por Chapultepec, por CHAPULTEPEC, ¿Porqué no soy tu favorita Dios?”, fueron solo algunas de las reacciones que los internautas compartieron en Twitter.

Styles regaló autógrafos a sus fans mexicanos. FOTO: Twitter / @HarryMexOficial

Cabe destacar que otro grupo de fanáticas del exintegrante de la banda "One Direction" no perdió la esperanza de obtener un autógrafo de su artista favorito y decidió acudir a las afueras del hotel St. Regis, en donde se hospeda el también actor, para poder lograr conseguir un recuerdo firmado del artista. Sin embargo, al parecer hasta el momento esto no ha ocurrido.

Claudia Sheinbaum confirmó la presencia del artista inglés en la CDMX. FOTO: Twitter / @HarryMexOficial

La noticia de la visita de Harry a Chapultepec no pasó desapercibida para nadie, ni mucho menos por la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien en su cuenta oficial de Twitter compartió una de las fotografías virales en donde se ve al intérprete caminar por las calles capitalinas con ropa deportiva. “Harry Styles en la ciudad que lo tiene todo. Buena noche”, escribió la mandataria junto a la imagen, con la que confirmó la presencia del artista de 28 años en la capital del país.

