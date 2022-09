Harry Styles: Esta es toda la verdad detrás de su "escupitajo" a Chris Pine

En las últimas horas el nombre de Harry Styles se ha mantenido en la cima de las lisas de tendencias en diferentes redes sociales debido a que protagonizó el momento más polémico del Festival de Cine de Venecia pues resulta que fue captado en video cuando le escupió de forma deliberada al actor Chris Pine con quien recientemente compartió créditos en “Don’t worry Darling”, por lo que a continuación te contamos todo lo que hay detrás de este escándalo del que todo mundo está hablando.

Para empezar a abordar el tema, es importante mencionar que “Don´t worry Darling” ha dado mucho de qué hablar desde que inició sus grabaciones pues Olivia Wilde, quien es la actual pareja de Harry Styles y directora de la película, tuvo que darle el papel protagónico a su novio luego de haber despedido a Shia LaBeouf por supuestos roses con Florence Pugh, no obstante, pese al cambio en el elenco siguió la división y se formaron dos claros bandos: Florence Pugh, Gemma Chan y Chris Pine, mientras que en el otro figuran el cantante británico y la directora.

Harry Styles no era el protagonista oficial de "Don't worry darling". Foto: Especial

Previo al estreno de la película, también ocurrieron distintos altercados pues era evidente la incomodidad de prácticamente todos el elenco al compartir el mismo espacio, no obstante, en la rueda de prensa, Olivia Wilde se disculpó con la prensa debido a la ausencia de Florence Pugh, a quien le recriminó de manera sutil por preferir realizar las grabaciones de la segunda parte de “Dune”, no obstante, en ese preciso momento, la actriz llegó al evento aunque no se sumó a la conferencia, lo cual, también confirmó que la directora y la actriz no se llevan para nada bien.

En cuanto a Chris Pine, el actor se mostró más que incómodo durante su comparecencia ante los medios debido a que una gran parte de las preguntas estuvieron dirigidas para Harry Styles y su carrera en los escenarios y no sobre la película como se esperaba, no obstante, esto habría ocasionado la molestia del ex One Direction, quien, a sabiendas de la incomodidad de su compañero, lo provocó con un supuesto escupitajo cuando regresaba a su asiento tras la proyección de la película, no obstante, Pine se contuvo y fingió una sonrisa para tratar de ocultar su enojo.

Cabe mencionar que, la cinta fue una de las menos ovacionadas del Festival de Cine en Venecia y la actuación de Harry Styles no generó muchos comentarios en general, mientras que las buenas críticas recibidas por dicha cinta estuvieron concentradas en el trabajo de Florence Pugh, quien, al igual que el resto del elenco, ya quiere cerrar este desafortunado episodio de su carrera.

“Don’t worry Darling” es una película estadounidense del género thriller psicológico y se tiene previsto que se estrene en México el próximo 22 de septiembre, cabe mencionar que el tráiler de la película también ha dado mucho de qué hablar pues en las imágenes se puede ver una escena más que subida de tono protagonizada por Harry Styles, lo cual, generó la molestia de Florence Pugh quien declaró que la intención de poner dichas imágenes en el tráiler solo tienen el fin de alimentar el morbo de la gente y aseguró que su trabajo y el de sus compañeros vale mucho más que eso, por lo que sin lugar a dudas dicha producción es la más polémica de la temporada.

