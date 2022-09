VIDEO: El momento exacto en que Harry Styles le escupe a Chris Pine en la cara

El nombre de Harry Styles está por todos lados luego de su paso por el Festival Internacional de Cine de Venecia, en donde se estrenó la película que protagoniza junto a Florence Pugh, "Don't Worry Darling"; sin embargo, los reflectores y la atención mundial no están sobre él por su talento como actor, sino por las duras críticas que el filme está recibiendo, desde una trama "vacía" hasta una presunta pelea entre los miembros del elenco y la propia directora, Olivia Wilde, quien también es la novia del cantante.

Ahora, el presunto desacuerdo y rivalidad entre el cast habría tocado a Chris Pine, quien dió vida a "Frank" en la película, pues en redes sociales se hizo viral el momento exacto en el que Harry Styles le escupió a su compañero. Por supuesto, los fanáticos del actor de "Star Trek" no perdonan al ex One Direction y los comentarios en su contra por esta acción no se han hecho esperar.

Desde las primeras horas de esta mañana el tema de conversación no ha sido otro que el supuesto escupitajo del cantante a Chris Pine, quien únicamente realizó una cara de sorpresa y pareció haber quedado en estado de shock ante la acción; sin embargo, muchos usuarios de redes sociales también defienden al novio de Olivia Wilde y afirman que nunca se presentó una agresión.

Los hechos ocurrieron cuando todo el elenco llegó a la sala de cine donde se proyectó por primera vez "Don’t worry darling", en el lugar se encuentra en primera fila Olivia Wilde, seguida de Chris Pine y el asiento vacío de Harry Styles, quien llegó corriendo tras distraerse unos cuantos segundos saludando a amigos que se encontraban en el otro extremo. Y es aquí cuando se observa el presunto ataque que ha dado mucho de qué hablar.

Pues mientras todos los presentes, incluyendo a los actores, se encontraban aplaudiendo, el intérprete de "Watermelon Sugar" se acercó a su asiento con el cuerpo ligeramente inclinado hacia su compañero, y poco antes de sentarse se le observa hacer un gesto al mismo tiempo en que el Pine pone cara de sorpresa, una sonrisa incómoda y detiene sus aplausos. Dicho momento ha despertado la intriga de si realmente el cantante le escupió o no al actor.

Aún con cara de incrédulo, el actor se acomoda en el asiento y no voltea a ver al británico, quien continúa acomodándose y saludando a los presentes en la sala. Por supuesto, el momento no tardó en volverse viral y desatar miles de comentarios de todo tipo, incluyendo una supuesta rivalidad entre los famosos y un mal ambiente entre todo el elenco de "Don’t worry darling".

Claro que la historia no ha terminado ahí, pues los fanáticos de Harry Styles han salido a defenderlo afirmando que únicamente se trató de una coincidencia de gestos; mientras que otros más han presentado pruebas en cámara lenta y con un videos desde diferentes ángulos en los que no se observa ningún escupitajo caer sobre Chris Pine.

"Que curioso esta todo esto", "está destinado al fracaso y que sus fans lo apoyen a pesar de sus nacadas", "¿Ahora sí lo cancelamos?", "actor y cantante de 3 pesos ese Harry" y "¿Por qué si se nota que no se llevan tan bien entre el cast, dijeron sí a participar en una película dirigida por Olivia Wilde?" son algunos de los comentarios que se leen.

