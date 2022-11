Harry Styles en Guadalajara: fans comparan su look con el del Chavo del 8

El nombre de Harry Styles acaparó las tendencias en redes sociales, luego que la noche del domingo 20 de noviembre ofreció su primer concierto en México abarrotando la Arena VFG de Guadalajara, en donde sus miles de fans se dieron cita para cantar sus canciones más icónicas del álbum Fine Line y las más recientes de Harry's House. En el lugar hubo algo más que música, ya que la emoción y la moda también jugó un papel importante con los mejores atuendos de las asistentes con boas de plumas y colores, además de sombreros cow boy y las iniciales del británico.

Aunque los outfits de las fans siempre son una sensación, los de Harry Styles siempre son los favoritos de muchas y su paso por México no fue la excepción; sin embargo, en este último show los memes no se hicieron esperar por quienes compararon su look con el de uno de los personajes más ueridos del paóis: El Chavo del 8. Debido a la emoción, muchos no dejaron de cuestionarse si se trata de mera casualidad o si fue una forma en la que el exOne Direction rindió homenaje al personaje.

Así recordó su paso por México. (Foto: IG @harrystyles)

Por supuesto, todo lo anterior desde el humor y ante una simple casualidad de colores y formas que eligió llevar en las prendas para su look en el que fue el primer concierto en el país y luego de posponer su gira ante la llegada del Covid-19. Y es que para la ocasión se lució con un par de pantalones de cuero en color café; mientras que para complementar apostó por una camisa de rayas horizontales en la que destacan los tonos blanco y rojo, en un diseño similar al de El Chavo del Ocho; sin embargo, el también actor se olvidó de los tirantes y de la gorra verde del personaje.

"Sabías que el outfit que uso Harry en el concierto de Guadalajara esta inspirado en el popular personaje de El chavo del ocho. Un aplauso para Harry Styles por siempre considerar los iconos de los países que visita", se lee en un tuit viral.

Al tratarse de una broma, las fans del también ícono de la moda tomaron el mensaje con humor y no dudaron en afirmar que "podría ser verdad" ante el parecido de sus looks. En redes sociales también se leen respuesta como "le faltó el gorrito", "elijo creer esto", "ahora todo tiene sentido" y "grande".

¿Le robó el look? (Foto: TW @FakinLexi)

Cabe recordar que esta no es la primera vez que sus vestuarios para conciertos causan revuelo entre sus fans. Pues entre las bromas de las harries también se ha hecho popular por años y en especial con sus looks de su primera gira como solista, que tomó inspiración de Juan Gabriel por sus coloridos trajes y detalles como los flecos o bordados.

SIGUE LEYENDO

VIDEO: mujer se confunde y le regala a su amiga embarazada ropita de perro y no de bebé; la reacción se hace viral

VIDEOS | De México para el mundo: Dr. Simi y Lele acaparan las miradas en el Mundial Qatar 2022

FOTOS I El primer drama de Qatar 2022: escalofriante golpe deja fuera al portero de Irán contra Inglaterra