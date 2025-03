Así fueron los ÚLTIMOS MINUTOS de Sudiksha Konanki antes de desaparecer en playas de República Dominicana

Mientras el misterio crece tras la desaparición de Sudiksha Konanki - vista por última vez en Punta Cana, República Dominicana -, se han dado a conocer nuevas imágenes del último día que la joven fue vista por sus amigas. Las grabaciones presuntamente habrían sido captadas por cámaras del Hotel RIU, donde el grupo se estaba hospedando, y evidenciarían que la estadounidense estuvo en contacto con un misterioso hombre minutos antes de desaparecer en la costa.

De acuerdo con las cámaras de seguridad, Sudiksha Konanki salió del hotel la madrugada del 6 de marzo. La joven iba acompañada de tres de sus amigas y dos hombres. En las imágenes se ve a la estudiante abrazando a uno de estos sujetos, mientras caminan por los pasillos del complejo turístico; de igual manera, se observa que sus amigas caminaban delante y detrás de ella, mientras parecían platicar entre sí. Tras unos segundos frente a las cámaras, el grupo siguió su camino y no volvieron a ser vistos sino hasta que regresaron al hotel.

No obstante, ha llamado la atención que, uno de los videos, documentó al hombre que caminaba con Konanki grabando lo que podría haber sido el último video de la estadounidense. En las grabaciones de seguridad se ve al sujeto sosteniendo su teléfono, mientras posa junta a la joven y caminan abrazados. Hasta ahora, se desconoce si las autoridades ya tienen bajo su poder este presunto clip, pero los internautas han hecho énfasis en que el teléfono celular del sujeto debería ser analizado, con la finalidad de encontrar este supuesto video, o fotografía.

Así captaron la desaparición de Sudiksha Konanki

La joven estaba en compañía de sus amigas. Foto: Facebook / Sudiksha Konanki

Otras imágenes de seguridad habrían captado a los amigos de Konanki regresando al hotel, esto cerca de las 4:50 de la madrugada. Sin embargo, no se ve a la estudiante ni a su acompañante, quien ha sido identificado como Joshua Riibe. Riibe fue captado regresando a su cuarto de hotel hasta las 9:00 de la mañana, pero se le ve caminando solo, sin playera y sin zapatos. A partir de ese momento, las amigas y familiares de la joven reportaron su desaparición en Punta Cana.

De acuerdo con medios locales, Joshua Riibe habría explicado a las autoridades que él pasó un tiempo nadando con Konanki, pero - en determinado punto - comenzó a enfrentar un fuerte dolor, motivo por el cual se vio forzado a salir del agua y se recostó en un camastro; el joven añadió que luego de eso se quedó dormido y al despertar no encontró a la joven. Por ahora, el también estadounidense no es sospechoso y la principal hipótesis de las autoridades apunta a un accidente, no obstante, no se descartan otras líneas de investigación.

FBI e Interpol buscan a Sudiksha Konanki

Las personas que tengan información sobre su paradero pueden contactar con las autoridades. Foto: Interpol.

Actualmente, ya hay una ficha de búsqueda de Sudiksha Konanki en la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). La dependencia compartió que la joven mide cerca de 1.60 metros y pesa 63 kilos; su color de cabello es negro y sus ojos son color café; además, como seña particular la joven tiene 3 perforaciones en su oreja derecha. Las personas que tengan información sobre su paradero pueden contactar con las autoridades estadounidenses, o de República Dominicana.

Sobre el tema, David Collado, Ministro de Turismo de la República Dominicana, escribió una publicación en redes sociales, donde confirmó que las autoridades locales ya trabajan en compañía del FBI para encontrar a la estadounidense: "lamento profundamente la desaparición de Sudiksha Konanki y el dolor de su familia. Como padre, me conmueve. Como Ministro de Turismo, me preocupa y estoy siguiendo el caso personalmente desde el primer momento, en coordinación con las autoridades. República Dominicana está desplegando todos los esfuerzos en su búsqueda. Confío plenamente en la labor del Ministerio Público, la Procuradora Yeni Berenice Reynoso, la Policía Nacional, la Armada y el FBI", señaló.