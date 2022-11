VIDEO: mujer se confunde y le regala a su amiga embarazada ropita de perro y no de bebé; la reacción se hace viral

Un nuevo video se ha viralizado en la red social de TikTok, donde usualmente los internautas comparten videos de baile, entretenimiento, belleza, consejos, astrología, historias y más. En esta ocasión, el nuevo clip viral detalla el divertido caso de una mujer embarazada que recibió un inusual regalo de parte de una de sus amigas, quien se confundió al intentar comprar ropa para el nuevo bebé y le obsequió un disfraz para perro.

Actualmente, el video suma más de 15 millones de reproducciones y en las imágenes se puede observar a la mujer embarazada abriendo los regalos que sus amigos y familiares le dieron para el futuro recién nacido. No obstante, se detiene en un obsequio muy peculiar, el cual parece ser un disfraz de Stich, el personaje de Disney, pero llama la atención porque tiene una prologada abertura en la parte inferior. La futura mamá parece sorprendida por el diseño de la ropa, a lo que su amiga le explica que seguramente es para que por ahí pueda "cambiar los pañales".

El regalo era un disfraz de Stich para perro. Foto: captura de pantalla.

Pocos minutos después de observar el traje, y luego de analizarlo a detalle, la joven embarazada mira la etiqueta y ve la figura de un perro. En ese momento ambas amigas se dan cuenta del error y comienzan a reír. La reacción de la mujeres ganó popularidad en TikTok y su divertida confusión superó los dos millones de "me gusta", en los cuales diversos internautas comentaron sentirse identificados con la bochornosa situación.

"El papá de mi bebé le compro una camita para el bebé y era para perro jaja y pues no teníamos perros así que toco al bebé usarlo, jaja, ni modo", "Yo le compre un impermeable a a mi hijo y también era para perro", "yo compre un cepillo para perro, dije 'ay que bonito de un lado cerdas duras y del otro más blandas' y después me dijeron que era para perros" y "yo buscaba ropa para mi sobrina y me dijeron que esa era la sección de perros", fueron algunos de los comentarios que recibió el video.

Por su parte, otros usuarios señalaron que era muy obvio identificar que el disfraz era para mascotas. "Yo no tengo perros y de que lo vi me di cuenta que es para todo menos para bebé", "yo sabiendo del principio que es para un perro" y "lo primero que pensé fue 'mira que bonita la ropa para el perro' y cuando dijo que para el pañal me quede", escribieron los internautas.

Finalmente, las dos mujeres compartieron otro video explicaron cómo fue que se confundieron. "No vi que tenía una pegatina de perro, lo vi y pensé 'que mono, lo compro para mi sobrina'", dijo la joven que compró el regalo. Agregó que la tienda donde adquirió el obsequio se caracteriza por tener todo en desorden, así que la ropa para mascotas estaba al lado de los accesorios y prendas para bebés.

