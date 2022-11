Harry Styles: setlist con el que encenderá el Foro Sol de la CDMX este 24 y 25 de noviembre

El cantante y actor británico Harry Styles ya se encuentra en la Ciudad de México en donde ofrecerá dos conciertos en el Foro Sol este jueves 24 y viernes 25 de noviembre, en donde se espera que reúna a decenas de miles de fanáticos que ya cuentan los minutos para poder disfrutar del esperado espectáculo que forma parte de su gira “Love Tour”, la cual también lo llevó previamente a visitar las ciudades de Guadalajara y Monterrey.

El también actor, de 28 años, se dejó ver el día de ayer recorriendo algunos lugares de la CDMX, a la cual considera como una de sus favoritas. En redes sociales se difundieron algunas fotografías en donde se observa al intérprete de "Sign of The Times" recorrer las calles capitalinas con ropa deportiva, y en particular el Bosque de Chapultepec, en compañía de dos amigos con quienes salió a ejercitarse. La escena fue captada por algunos de sus fans y las fotografías fueron compartidas en internet en donde se volvieron virales.

Además de recorrer el pulmón de la CDMX, Styles también fue visto paseando por algunas calles de la colonia Roma Norte y Condesa, y no dejó pasar la oportunidad para visitar la Casa-Taller de Luis Barragán, destacado arquitecto mexicano. Al artista se le vio caminar con tranquilidad vestido con unas bermudas, una sudadera deportiva color azul marino, tenis, gorra y lentes de sol obscuros. Sus recorridos no pasaron desapercibidos para nadie y en poco tiempo su nombre ya era tendencia en internet ante la euforia originada por sus presentaciones en suelo azteca.

Fans acampan a las afueras del Foro Sol

Styles durante su concierto de Guadalajara. FOTO: Instagram

La visita de Harry Styles ha originado un entusiasmo inusitado entre sus millones de fanáticos aztecas, esto luego de su arribo a México para presentarse en Guadalajara y Monterrey, ciudades en donde sus admiradores se volcaron para asistir a sus conciertos y arropar a su cantante favorito. En la CDMX no ha sido muy distinto, ya que incluso sus fans han acudido a las afueras del hotel St. Regis, en donde se hospeda, para poder lograr obtener un autógrafo del artista.

En Twitter diversos usuarios dieron a conocer que decenas de fanáticos del artista ya se encuentran acampando a las afueras del Foro Sol para poder conseguir un buen lugar durante algunos de sus conciertos este 24 y 25 de noviembre. La expectativa respecto a las canciones que Styles interpretará también se ha incrementado y ya se difundió el posible setlist que Harry tiene preparado para su espectáculo en el Foro Sol.

Harry Styles se encuentra recorriendo México con su gira “Love Tour”. FOTO: Instagram

Posible setlist de Harry Styles para sus conciertos en el Foro Sol

Daydreaming

Golden

Adore You

Daylight

Keep Driving

Matilda

Little Freak

Satellite

Cinema

Music for a Sushi Restaurant

Treat People With Kindness

What Makes You Beautiful

Late Night Talking

Watermelon Sugar

Love of My Life

Sign of the Times

Medicine (puede variar)

Boyfriends

As It Was

Kiwi

