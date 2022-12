Acusan a Kenia Os de "detener" un vuelo casi dos horas para ir al concierto de Bad Bunny

Kenia Os se encuentra en el ojo del huracán por una apresurada decisión que ya llamó la atención dentro del mundo del espectáculo y que le ha costado grandes críticas como que abusa de su fama. ¿La razón?, que supuestamente la guapa cantante habría retrasado un vuelo con destino a su natal Mazatlán tras conseguir boletos de última hora para ir al concierto que Bad Bunny ofreció la noche del sábado en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México.

Este fin de semana Bad Bunny desató el caos en la CDMX ante su serie de conciertos que se vieron afectados por una oleada de fans que no pudieron ingresar al recinto por presentar entradas falsas, clonadas o que al ingresarlas se advertía que alguien más ya había hecho uso de ellas. Ante el tumulto de fans afuera del Estadio Azteca se cerraron todos los accesos como medida de seguridad y una de las afectadas fue precisamente la también youtuber quien no pudo ingresar a su palco privado.

"De verdad lo intenté y no se pudo, llegue a la puerta y hay miles de personas a fuera, PORFAVOR tengan mucho cuidado yo me baje 3 segundos fue imposible y un caos, aparte mucha gente me reconoció y no vine con seguridad porque mis accesos eran directos", escribió en su cuenta de Twitter.