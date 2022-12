¿Bad Bunny en el Zócalo? Claudia Sheinbaum ya buscó al cantante

El nombre de Bad Bunny acaparó toda la atención en los últimos días y no sólo por su gira de conciertos en México, sino también por el caos que se desató entre sus fans, quienes no pudieron entrar a su concierto en el Estadio Azteca tras presentar boletos "clonados", falsificados o incluso porque se les señalaba que sus entradas ya habían sido utilizadas. Los hechos llevaron a que incluso la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) interviniera en el conflicto; sin embargo, no es lo único que tienen en la mira las autoridades mexicanas.

Y es que según un video que se ha hecho viral en las últimas horas, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, las presentaciones de Bad Bunny no sólo resonarían en recintos como el Estadio Azteca, sino también en la plancha del Zócalo, lugar que suele recibir a los mejores artistas nacionales como internacionales y de forma gratuita. Por supuesto, la noticia ya tomó por sorpresa a muchos que muy ansiosos están en la espera de alguna confirmación oficial, pero hay unos detalles que no pueden pasar inadvertidos.

Se da a conocer tras sus conciertos en el país. (Foto: Instagram)

¿Qué se sabe de un concierto de Bad Bunny gratuito en el Zócalo?

La plancha del Zócalo en la CDMX ya es muy popular por abrir su espacio a una larga lista de cantantes e incluso la emoción de muchas personas ha llevado a las autoridades mexicanas a pensar en los siguientes invitados y ni hablar de la euforia de muchos por solicitarle a Claudia Sheinbaum llevar a sus cantantes preferidos a dicho lugar. Una de las últimas peticiones es precisamente la de traer a Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante.

A través de TikTok se hizo viral un video en el que observa a un hombre hablando por teléfono mientras la Jefa de Gobierno se mantiene a un lado y a la espera de dar un muy corto comunicado no oficial que desquició al Internet. El sujeto dice en la llamada que "¿va a traer a Bad Bunny al Zócalo?", una pregunta que se ve interrumpida por la respuesta de Claudia Sheinbaum.

"Uy, no. Ya buscamos; ya lo buscamos, ya le dijimos que venga, pero no tiene días", dijo.

Aunque la respuesta no fue una confirmación para lo que habría sido el concierto más esperado del año, la voz detrás del teléfono derrochó alegría y emoción. Por su parte, Sheibaum dio más detalles sobre el contacto que tuvo con el reguetonero y según precisó "no tiene fechas" disponibles para poder un espectáculo en el Zócalo de la CDMX, pero la promesa de la funcionaria se mantuvo presente cuando explicó que "vamos a ver cómo le hacemos" al menos para que cuente con un boleto para su próxima visita a México.

Bad Bunny anuncia su "retiro" para el 2023

La noticia llega unos días después que el cantante confirmó su retiro de la música para disfrutar de sus logros y cuidar de su salud mental tras el éxito y fama mundial, según dio a conocer el propio Bad Bunny en una entrevista con Billboard. De acuerdo con los detalles que compartió entonces, será todo el 2023 el tiempo que se tomará para descansar, aunque aún terminará con sus compromisos de celebridad.

"Me estoy tomando un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional, para respirar, disfrutar mis logros. Vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco”, explicó.

